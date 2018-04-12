Вечером, накануне своей смерти, российский осведомитель ел несвежую еду и почувствовал себя плохо, рассказала его любовница

Тайная любовница Александра Перепиличного рассказала на дознании, что его тошнило вечером накануне смерти, после того как в элитном ресторане он попробовал несвежее блюдо, пишет BuzzFeed.

"Когда они вместе ели на ужин суши и темпуру в Buddha Bar в Париже вечером накануне смерти Перепиличного, он был в напряженном состоянии, рассказала на дознании Медынская. Он потребовал дать возможность сидеть лицом к посетителям ресторана и дважды отослал еду обратно на кухню, потому что она показалась ему несвежей, - говорится в статье. - Перепиличный, казалось, был "в сильном стрессе", сказала Медынская, и у нее было "очень плохое предчувствие".

"Когда они вернулись в отель, Перепиличный пошел прямиком в ванную, и его начало многократно тошнить. Когда он вышел, глаза и лицо у него были красные, а кожа "сильно блестела", сказала Медынская, но он отказался вызвать врача", - передает BuzzFeed.

Медынская рассказала, что познакомилась с Перепиличным весной 2012 года на сайте знакомств. Они встретились в Киеве и провели вместе два дня. Он сообщил ей, что работал раньше в Москве, но "ему там не нравилось" и он уехал в Лондон ради более "спокойной жизни".

Во время свидания летом на юге Франции Перепиличному позвонили за обедом в бистро, он вышел на улицу и начал кричать в трубку. "Он возвращается, я его спрашиваю, все ли в порядке, а он говорит: "Да, это просто работа", - сообщила Медынская.

"Они договорились встретиться в третий и последний раз в ноябре того же года в отеле "Бристоль" в Париже, - пишет BuzzFeed. - Премьер-министр России Дмитрий Медведев по случайности находился в городе и остановился в том же месте".

За ужином Перепиличный, казалось, нервничал, его руки тряслись, и он пролил на себя вино. "Он был на другой планете, поэтому я немного расстроилась, так что он сказал: "Пойдем пройдемся по магазинам", - сообщила Медынская. "Но, когда она выбирала туфли, Перепиличный проверял почту", - отмечается в статье.

"Юристы на дознании дотошно спрашивали Медынскую обо всем, что ел в тот день Перепиличный. Когда они вернулись в отель, заявила Медынская, он съел пару яблок", - пишет издание. "Я говорила, Александр, это хорошо, что ты ешь яблоки, потому что, если он ест яблоки, он заботится о своем здоровье", - сказала Медынская.

Около 22:00 они пошли в шумный ресторан Buddha Bar. "Медынская сочла странным, что он с виду нервничал и отказался сесть спиной к другим посетителям ресторана - в большинстве своем, как казалось, "очень пожилым французам". Его взгляд все время обращался к лестнице", - передает BuzzFeed.

Попробовав еду, Перепиличный помрачнел. Медынская не смогла вспомнить, из-за какого блюда он разозлился, но, считает она, это было "что-то жареное, вроде темпуры". "Они распили бутылку белого вина, а к концу ужина он сказал, что хочет подышать свежим воздухом", - говорится в статье.

На улице Перепиличному стало лучше, и, держась за руки, они немного прогулялись до отеля. "Но, когда они зашли в номер, он направился прямиком в туалет и провел там около часа. Он открыл кран, но это не заглушило звуки рвоты, которые Медынская слышала трижды, - пишет BuzzFeed. - По ее словам, на самом деле она не видела, что его рвало, а он в этом не признался, "потому что я не могу спросить мужчину: "Тебя вырвало?"

Наутро все, казалось, было в порядке. "Он улыбался, пригласил меня позавтракать. Мы спустились на первый этаж и пошли за яйцами, хлебом и горячим шоколадом", - сообщила она. Перепиличный сказал, что снова хочет с ней увидеться, возможно в Швейцарии через месяц. Вернувшись домой, она отправила ему сообщение "с извинениями за свое поведение, потому что я была с ним очень холодна".

В тот же день Перепиличный вернулся домой в графство Суррей и умер во время пробежки. Спустя два дня, заявила Медынская, ей позвонили с британского номера: "Мне сообщили, что Александр в больнице, потому что он попал в автокатастрофу". На следующий день ей поступил такой же звонок. "Я подумала, что это дурная шутка", - сказала она.

Медынская написала Перепиличному письмо с вопросом, как у него дела, и спустя месяцы получила ответ, который кто-то отправил с его электронной почты. В нем говорилось, что она "скоро умрет".