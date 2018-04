12 апреля 2018 г. Кристофер Дикки и Спенсер Акерман | The Daily Beast Трамп грозит Сирии, союзники пока не поддержали его позицию "Как стало известно Daily Beast, громкая угроза Дональда Трампа в Twitter - заявление, что Россия должна "готовиться" к американскому ракетному удару по Сирии, - появилась раньше времени: один из ключевых союзников США еще вырабатывает решения о военных действиях против Дамаска", - пишут журналисты Кристофер Дикки и Спенсер Акерман. "Начиная с субботы - с момента последней предполагаемой химатаки Башара Асада в Сирии - США, Франция и Великобритания торопливо разрабатывают слаженные ответные меры. Россия, покровительница Асада, ужесточает свое отношение к ожидаемым ударам этих держав, значительно повышая вероятность гораздо более масштабного столкновения ядерных держав, и это, по-видимому, побудило Трампа сделать в Twitter воинственную запись - так сказать, "отбить телеграмму" о незамедлительной атаке", - говорится в статье. "Но сейчас эта ответная мера опережает действия союзников Трампа. Один британский дипломат, осведомленный о текущих дискуссиях по Сирии, сообщил Daily Beast в среду, что Лондон пока не принял решения о военных действиях. Такое решение будет приниматься в ответ на просьбы союзников Великобритании. На тот момент - к полудню среды - ни одна подобная просьба не поступала. США не просили Великобританию официально о помощи при атаке на Сирию", - пишут авторы. Издание отмечает, что Трамп сделал запись в Twitter после того, как стало известно о высказывании российского посла в Ливане Александра Засыпкина в интервью ливанскому телеканалу: "Ракеты будут сбиты, а также будут поражены объекты, с которых производились залпы". По мнению издания, тем самым посол "намекнул, что Россия атакует корабли ВМС США в Восточном Средиземноморье". Трамп, видимо, воспринял это как вызов и написал: "Готовься, Россия, потому что они (ракеты. - Прим. ред.) прилетят - хорошие, новые и "умные". Издание замечает, что для России и Сирии это подтверждение грядущих военных действий - именно такое, какие Трамп много раз критиковал, считая неблагоразумными. "Факт тот, что это второй случай, когда Трамп заранее предупреждает Россию об обдумываемой атаке на военные объекты режима Асада", - подчеркивают авторы, напоминая о предостережении об обстреле аэродрома Шайрат в апреле 2017 года. Причем если тогда Россия воздержалась от действий в ответ на американский удар по Сирии, то на сей раз она намекнула на конфронтацию. "Такое ощущение, что этот российский госслужащий бросил США вызов - мол, рискните-ка "ослепить" российскую систему раннего предупреждения о ракетных запусках в момент удара коалиции", - заметил французский аналитик Франсуа Эйсбур, комментируя слова Засыпкина. "Я не уверен, что он это продумал", - добавил он в Twitter. "Сейчас Трамп поддевает русских, - заявил Эйсбур в интервью The Daily Beast. - Трамп поступил крайне неразумно, ответив человеку, который фактически никто". Но, по мнению Эйсбура, в конце концов Франция осуществит военные действия совместно с США. Авторы статьи отмечают: у президента Франции Макрона есть полномочия на осуществление слаженного удара по Сирии. "Однако премьер-министр Британии Мэй в большинстве случаев должна получать разрешение Палаты общин на военные действия, хотя неясно, понадобится ли таковое, чтобы начать действия в ответ на просьбу союзника. Как указала в среду The Guardian, такое разрешение будет, возможно, значительно труднее получить после того, как Трамп воинственно анонсировал атаку под руководством США", - пишут Дикки и Акерман. Неназванный британский чиновник сообщил Daily Beast, что Лондон и его союзники "быстро движутся к взаимопониманию по вопросу этого шокирующего и варварского инцидента" в Думе. Чиновник сказал, что Британия "поддерживает тесные контакты с союзниками", чтобы "обеспечить энергичную, единодушную международную реакцию". "Похоже, твиты Трампа подвергли ее опасности", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast