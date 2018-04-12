Трамп совершает большую ошибку: он думает, что Путин даст слабину

О разгорающемся на фоне угроз Трампа конфликте между США и Россией журналист Focus Юлиан Рорер побеседовал со Штефаном Майстером, руководителем Центра изучения Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии имени Роберта Боша при Германском обществе внешней политики (DGAP).

Говоря о целях Трампа, Майстер отметил: "Трамп находится под сильным внутриполитическим давлением. Он строит из себя сильного человека и хочет показать, что он может открыто атаковать Россию, что он критически настроен. (...) Такими высказываниями он пытается перейти из обороны в наступление. В то же время он не критикует Путина напрямую, предлагает ему дальнейшие переговоры и оставляет себе лазейку".

Что касается возможных ответных действий России, то, по мнению эксперта, прямого удара по американским войскам не будет - скорее атаке подвергнутся поддерживаемые американцами повстанцы или союзники. "Тем не менее, конфликт настолько накален, что ничего нельзя исключать, - добавил Майстер. - Вся надежда на то, что у обеих сторон есть достаточно разумных ответственных лиц, которые будут избегать прямой конфронтации сверхдержав".

"Американский президент совершает фатальную ошибку в своем анализе ситуации: он думает, что Путин когда-нибудь поддастся. Но это ошибочно. Потому что российский президент не смирится с потерей авторитета", - уверен эксперт.

"Российское политическое мышление - это культура хулигана, - сказал Майстер. - Необходимо оставаться невозмутимым и казаться сильным. Компромиссы приемлемы только тогда, когда они не вредят авторитету или когда их можно выдать за маленькую победу. В России нет культуры компромиссов и кооперации, как в Германии. Скорее действует правило: при необходимости бороться до последнего".

Рассуждая о том, в какой мере конфликт напоминает холодную войну, Майстер отметил: "В холодной войне, по крайней мере, были определенные правила, институты, переговоры о разоружении и четкие красные линии. Опасность заключается в том, что сегодня этих каналов больше нет. И мир больше не является биполярным, существует слишком много групп заинтересованных, в том числе и в Сирии. Это делает сегодняшнюю ситуацию опаснее, чем во времена холодной войны".

"Обе стороны должны в кратчайшие сроки снизить градус риторики. Для деэскалации нам нужны стратегии. А не хаотичные реакции", - сказал эксперт в заключение.