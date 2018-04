12 апреля 2018 г. Кортни Уивер, Катрина Мэнсон, Катрин Хилле | Financial Times Новая жесткая линия Трампа по России повышает риски "Резко поменяв тон, Дональд Трамп на прошлой неделе усилил давление на Россию", - пишет Financial Times. На прошлой неделе Белый дом огласил свои самые жесткие на данный момент санкции против России. На этой неделе Трамп обратился к Twitter, чтобы атаковать Путина за его поддержку Башара Асада и посоветовать российским войскам в Сирии "готовиться" к удару американских ракет, напоминает издание. "Риторика Трампа могла дать ему возможность "заработать очки" у себя дома, где его продолжают преследовать по вопросам о связях его кампании 2016 года с Россией. Однако некоторые эксперты по России предупреждают, что президент ведет опасную игру, рискуя военным конфликтом между двумя странами", - говорится в статье. "Я никогда не думал, что мы дойдем до того, что будем стучать ботинком по столу, совершенно по-хрущевски, но это случилось и может нам навредить", - считает Дэниел Фрайд, бывший посол, координировавший политику санкций при администрации Обамы. "Заявления в духе "Россия, бойся - скоро прилетят мои ракеты" - абсолютно неправильный способ говорить о применении силы, в особенности с иностранным государством с огромным военным присутствием в Сирии", - сказал Эндрю Вейсс, эксперт по России из Carnegie Endowment for International Peace. "Я думаю, мы имеем дело с очень серьезной ситуацией, - полагает Дмитрий Саймс, президент Center for the National Interest (Вашингтон). - Я уверен, что ни одна из сторон не хочет крупного ядерного конфликта, но мы знаем из истории, что, когда начинается война, очень трудно контролировать эскалацию конфликта". Кое-кто в администрации США полагает, что Трамп все еще считает, что сможет сотрудничать с Россией, передает газета. Лица, близкие к администрации, утверждают, что ее нынешняя стратегия состоит в том, чтобы нанести России ущерб, заставив Москву осознать, что будет иметь место скоординированный западный отпор. Бывший высокопоставленный чиновник Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Брайан О'Тул так сформулировал это изменение в политике: администрация пересматривает свой прежний подход - "избирательное сотрудничество и избирательный отпор". "Я надеялся на то, что администрация и Конгресс будут сдерживать низменные инстинкты [Трампа в отношении России], пока Путин не доведет его по-настоящему, - заявил О'Тул. - И именно это, как представляется, и произошло". Источник: Financial Times