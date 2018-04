12 апреля 2018 г. Джулиан Борджер | The Guardian Твиты Трампа о России демонстрируют, как ошибочная информация может привести к глобальному кризису "Twitter-шторм", который Трамп устроил утром в среду, предостерегая, что Россия должна "готовиться" к американскому ракетному удару по Сирии, до ужаса четко иллюстрирует мысль, что войны могут начинаться из-за ошибочной оценки ситуации", - пишет журналист The Guardian Джулиан Борджер. "Хотя "спусковые крючки" в сознании президента - нечто непостижимое, прошлый опыт позволяет предположить, что он что-то услышал в утренних новостях: скорее всего, некую версию высказываний российского дипломата, работающего в Ливане, которые были отредактированы или неправильно переведены, чтобы звучали страшнее, чем на самом деле", - рассуждает автор, подразумевая высказывания Александра Засыпкина в интервью ливанскому телеканалу. "То, что сказал Засыпкин (а может, то, чего он не говорил), повлекло за собой прямую угрозу в адрес России - угрозу, каких не высказывали американские президенты в новейшей истории, в том числе во время Карибского кризиса". "Готовься, Россия, потому что они прилетят - хорошие, новые и "умные", - написал Трамп в 7 утра, имея в виду американские ракеты. Издание отмечает: "Ракеты до сих пор не запущены, а президент часом позже сделал чуть более миролюбивую запись в Twitter. Но его первоначальная инстинктивная реакция окажет воздействие, поскольку ее услышали в цепочке инстанций США, ее "эффект разбегающихся кругов" дойдет до союзников и врагов США. Из-за нее будет сложнее "спуститься с пика напряженности" и выяснить, найдется ли выход из текущего кризиса". Автор полагает, что и Запад, и Россия "видят в сирийском конфликте потенциальную угрозу своему существованию. Для Запада это угроза, что применение оружия массового поражения станет нормой. Для России - или как минимум для Путина - это битва по принципу "все или ничего" во имя возрождения российской нации. Когда столько поставлено на кон, расплата за неверные оценки ситуации соразмерно велика". Источник: The Guardian