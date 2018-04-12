Швейцарские компании страдают от санкций против России

Москву и Цюрих разделяют более 2 тыс. км, однако тесные связи между Россией и Швейцарией ставят некоторые швейцарские компании в затруднительное положение, пишет на страницах Handelsblatt Михаэль Брехер.

Введенные США санкции против России вселяют неуверенность в швейцарские фирмы, доли в которых имеет российский олигарх Виктор Вексельберг, а именно компании Sulzer, Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Из-за сделок с Вексельбергом в невыгодном положении оказался и сырьевой концерн Glencore, говорится в статье.

Сильнее всего от действий американских властей страдает промышленный концерн Sulzer. Американские счета компании были частично заморожены. Sulzer может продолжать выплачивать заработную плату сотрудникам и перечислять деньги поставщикам, однако новые сделки и платежи в долларах попали под запрет. Для швейцарского предприятия это тяжелый удар, отмечает Брехер.

Самого концерна нет в санкционном списке американских властей. Однако холдинг Вексельберга "Ренова" владеет около 63% акций Sulzer, следовательно, Sulzer подпадает под так называемое "правило 50%", согласно которому штрафные меры распространяются на компании, большая часть акций которых принадлежит лицам из черного списка, поясняет издание.

Sulzer хочет дистанцироваться от своего главного акционера. Как сообщила компания в понедельник, уже на этой неделе 5 млн акций будут переданы Renova в распоряжение Sulzer.

Однако сделка с акциями может оказаться для Sulzer затруднительной. По информации издания, банки UBS и Credit Suisse сопротивляются участию в сделке с акциями Sulzer, так как боятся сами попасть в поле зрения американских властей.

Холдинг Вексельберга владеет также акциями промышленной компании Oerlikon и производителя стали Schmolz + Bickenbach. Несмотря на то, что доля Вексельберга в этих компания не превышает 50%, многие вкладчики расстались с акциями его фирм, когда стало известно о санкциях.

Пока последствия для затронутых компаний находятся в пределах разумного. Однако, по мнению аналитиков банка Vontobel, все еще может измениться. "Мы опасаемся, что дальнейшая эскалация конфликта между американским и российским правительством может привести к расширению санкций по срокам и объему", - говорят специалисты.