Я русская, я постоянно живу в Британии, и мне надоело слушать, что я вульгарная, злая и коррумпированная

"Меня зовут Валери Старк. Но это ненастоящее имя. Собственно, я не живу под фамилией, которую получила при рождении. Причин две. Во-первых, тем, кто не знает русского, трудно написать и произнести ее правильно. Во-вторых, после нескольких лет в Великобритании мне надоело, что на меня косятся или смотрят сочувственно", - пишет автор статьи в Independent за подписью "Валери Старк".

"Я вскоре осознала: в Великобритании признавать себя русской - все равно что признавать, что у тебя смертельная болезнь и тебе остается жить всего несколько недель. И что болезнь заразная", - говорится в статье.

"Отказ от фамилии не положил конец моим неприятностям, но, по крайней мере, на меня перестали смотреть так, как раньше, когда фамилия звучала в ресторане, где я заказывала столик, или в салоне красоты. Я перестала быть проституткой или преступницей, которая пришла на лазерную обработку своего мерзкого русского шерстистого покрова. Я стала г-жой Старк, женщиной, которой нужно удалить несколько нежеланных волосков", - пишет автор.

По мнению Старк, ей трудно завести друзей в Лондоне, а одна из главных причин - национальность. В первый день в Лондоне, в баре отеля, она завела разговор с двумя британцами лет 25. Все было очень мило, пока они не спросили, откуда она. "Я сказала ребятам, что родилась в Москве, и ожидала каких-то банальных хмельных комментариев насчет белых медведей или водки. Но вместо этого получила: "Ой, блин, только не это. Только не русская!" Я была шокирована и секунду-две пыталась собраться с силами и спросить у них, в чем причина. Но они уже ушли", - говорится в статье.

Автор замечает: "До переезда в Британию у меня было впечатление, что в Америке и Европе царит сплошная толерантность. Теперь же я осознала, что толерантность и любовь к другим культурам не прилагаются к гражданству определенных стран или занятиям йогой. Скорее они приобретаются благодаря образованию, жизненному опыту и борьбе с собственным лицемерием. Считать себя лучше других оттого, что ты родился и вырос в определенной стране, которая теперь хвалится своей толерантностью, - колоссальный миф".

Она напоминает, что до 2003 года в Британии существовала так называемая "статья 28" - закон о запрете "пропаганды гомосексуальности".

Автор отмечает: "Я понимаю, что русская культура, возможно, подпорчена революцией, сталинизмом и холодной войной, а нынешний политический климат очень напряженный. Я также сознаю, что в России все еще есть закон, похожий на "статью 28", а лишь несколько недель назад комиссия по этике Госдумы оправдала председателя комитета Госдумы по международным делам, который подверг нескольких журналисток сексуальным домогательствам".

В то же самое время автор гордится тем, что молодые журналистки постояли за себя: "Десять лет назад это было трудно вообразить, а теперь это происходит". "Ситуация меняется, хотите - верьте, хотите - нет", - подчеркивает Старк.

Среди британских знакомых Старк много замечательных людей. Но "последние политические события накалили ненависть к русским до 100 ватт", пишет автор.

Она предлагает конкретные решения: нужно, чтобы британская пресса больше писала о русских, которые сами пробили себе дорогу и ассимилировались в Британии, необходимы фильмы о русской культуре, народе и даже супергероях.