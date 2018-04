Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 12 апреля 2018 г. 12 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня У Трампа есть ракеты, но, увы, нет стратегии Трамп устроил "Twitter-шторм", велев России "готовиться" к американскому ракетному удару по Сирии. "Грубо угрожать стране, которая и без того видит себя осажденной Западом, это безответственно", - пишет немецкая пресса, но называет "мастерами эскалации" и Трампа, и Путина. По данным The Washington Post, за исключением твита в среду, дискуссии по поводу Сирии в Белом доме ведутся "с осмотрительностью". словам ответ на предполагаемую химатаку в Сирии готовили с нехарактерной осмотрительностью, пишут корреспонденты The Washington Post. чиновников, В Белом доме ответ на предполагаемую химатаку в Сирии готовили с нехарактерной осмотрительностью, пишут корреспонденты The Washington Post. Для Трампа провели несколько брифингов. Но в среду утром он поставил все с ног на голову своим твитом, велев России "готовиться", потому что американские ракеты "прилетят - красивые, новые и умные". "Советники Белого дома были удивлены этим посланием и сочли его, по словам одного высокопоставленного чиновника, "тревожным" и "сбивающим с толку". Они быстро перестроились и вместе с начальством Пентагона продолжили готовить для Трампа варианты действий в Сирии, как будто ничего не произошло", - сообщает издание. Однако срыв в Twitter - показательный пример того, что президент действует импульсивно, без ясной стратегии, говорится в статье. "Происходит так, что все просыпаются каждое утро и занимаются тем, что непосредственно у них перед глазами. О боже, башня Трампа горит. Господи, они обыскали офис Майкла Коэна. Боже, мы собираемся бомбить Сирию. Что ни случается, люди реагируют именно на это, а стратегическое мышление на опережение событий отсутствует", - сказал изданию высокопоставленный помощник Западного крыла. По словам чиновников, за исключением твита в среду, дискуссии по поводу Сирии во многом стали исключением на фоне царящего в Белом доме хаоса. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп продолжает изучать варианты военного удара и что его твит не следует интерпретировать как объявление планируемых действий, передает издание. "Высокопоставленные американские чиновники описывают президента как человека, который действует в значительной мере под влиянием порыва и терпеть не может советы своих ведущих помощников", - отмечается в статье. "Президент принимает решение или делает заявление, а затем руководство - Мэттис, или Помпео, или Келли - приходит и говорит ему, что мы не можем этого сделать. Когда это не удается, мы перекраиваем политический процесс, чтобы подогнать его под то, что сказал президент", - сообщил высокопоставленный сотрудник администрации. "Трамп действительно сам себе глава аппарата, директор по коммуникациям и знаток политики, - сказал изданию стратег Республиканской партии, часто контактирующий с Белым домом. - Он поет песню Фрэнка Синатры: "Я сделаю по-своему". "Честно говоря, сегодня я собирался написать о том, что Карди Би (американская исполнительница рэпа и хип-хопа. - Прим. ред.) обожает политологию, - этакая веселая, беззаботная колонка", - пишет профессор международной политики Fletcher School и обозреватель The Washington Post Дэниел Дрезнер. Но тут бывший посол США в России Майкл Макфол прислал сигнал тревоги в "Твиттер": "Интересно, как ученые расценивают этот момент? Самый ли он опасный со времен кубинского ракетного кризиса"? "Макфол прислал ссылку на статью Эндрю Рота в The Guardian с чертовски неприятным началом, - пишет Дрезнер: - российские чиновники и аналитики предупреждают об опасностях военного столкновения с США, если Дональд Трамп прикажет нанести военный удар по Сирии в ответ на химическую атаку в удерживаемой повстанцами Думе". "США и Россия сейчас стоят ближе к непосредственному столкновению их военных сил, чем в какой-либо момент со времен холодной войны, - написал в понедельник директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. - Меня занимает один вопрос: ответит ли Россия США, когда они начнут наносить удары по войскам Дамаска?" "Звучит не очень-то приятно!" - комментирует автор статьи. Кубинский ракетный кризис был настолько серьезным, что США поставили стратегическое командование ВВС на предпоследний уровень боевой готовности - Defcon 2 - единственный раз за всю холодную войну, напоминает Дрезнер. "Ситуация в Сирии плоха, но не настолько, - считает он. - На самом деле, это больше напоминает довольно опасное размещение российских войск в Приштине в конце войны в Косово, чем Кубу". "Но как насчет откровенных российских упоминаний кубинского кризиса? Россия любит ссылаться на конфликты времен холодной войны, поскольку это заставляет всех вспомнить, что у нее много ядерного оружия и было время, когда она считалась настоящей ровней США", - пишет политолог. "Россия сейчас намного слабее Советского Союза, и Сирия не столь важна для обеих стран, как Куба", - заключает Дрезнер. "Как стало известно Daily Beast, громкая угроза Дональда Трампа в Twitter появилась раньше времени: один из ключевых союзников США еще вырабатывает решения о военных действиях против Дамаска", - пишут журналисты Кристофер Дикки и Спенсер Акерман. "Начиная с субботы - с момента последней предполагаемой химатаки Башара Асада в Сирии - США, Франция и Великобритания торопливо разрабатывают слаженные ответные меры. Россия, покровительница Асада, ужесточает свое отношение к ожидаемым ударам этих держав, значительно повышая вероятность гораздо более масштабного столкновения ядерных держав", - говорится в статье. Трамп сделал запись в Twitter после того, как стало известно о высказывании российского посла в Ливане Александра Засыпкина в интервью ливанскому телеканалу: "Ракеты будут сбиты, а также будут поражены объекты, с которых производились залпы". По мнению издания, тем самым посол "намекнул, что Россия атакует корабли ВМС США в Восточном Средиземноморье". Трамп, видимо, воспринял это как вызов и написал: "Готовься, Россия, потому что они (ракеты. - Прим. ред.) прилетят - хорошие, новые и "умные". "Это второй случай, когда Трамп заранее предупреждает Россию об обдумываемой атаке на военные объекты режима Асада", - пишут авторы: первым было предостережение об обстреле аэродрома Шайрат в апреле 2017 года. Если тогда Россия воздержалась от ответных действий, то на сей раз она намекнула на конфронтацию. "Такое ощущение, что этот российский госслужащий бросил США вызов - мол, рискните-ка "ослепить" российскую систему раннего предупреждения о ракетных запусках в момент удара коалиции", - заметил французский аналитик Франсуа Эйсбур, комментируя слова Засыпкина. "Я не уверен, что он это продумал", - добавил он в Twitter. "Сейчас Трамп поддевает русских, - заявил Эйсбур в интервью The Daily Beast. - Трамп поступил крайне неразумно, ответив человеку, который фактически никто". Но, по мнению Эйсбура, в конце концов Франция осуществит военные действия совместно с США. Авторы статьи отмечают: у президента Франции Макрона есть полномочия на осуществление слаженного удара по Сирии, однако премьер-министр Британии Мэй в большинстве случаев должна получать разрешение Палаты общин на военные действия. Неназванный британский чиновник сообщил Daily Beast, что Лондон и его союзники "быстро движутся к взаимопониманию по вопросу этого шокирующего и варварского инцидента" в Думе. Чиновник сказал, что Британия "поддерживает тесные контакты с союзниками", чтобы "обеспечить энергичную, единодушную международную реакцию". "Похоже, твиты Трампа подвергли ее опасности", - говорится в статье. Дональд Трамп объявил о намерении нанести ракетный удар по Сирии и при этом высказался через Twitter так, будто он напрямую собирается бомбить российские объекты. Трамп рискует развязать войну между державами, опасается журналист немецкого Der Spiegel Штефан Кузмани. Вряд ли стоит ждать, что власть Асада, опирающаяся на террор, пошатнется из-за американского удара возмездия. Пока Асада поддерживает Россия, он останется у власти, полагает автор. "Тем не менее, такая атака сегодня необходима и правильна - по крайней мере, как символический акт, - рассуждает Кузмани. - Запад должен показать, что он не будет смотреть сквозь пальцы на каждое зверство Асада, что ему не полностью безразлично происходящее в Сирии, что все еще существуют красные линии, которые нельзя перешагивать". Однако такая целенаправленная мера должна быть именно целенаправленной. Учитывая устрашающе нестабильную ситуацию в регионе и большое количество игроков на сирийском поле боя, необходимо обращать предельное внимание на то, против кого направлена карательная акция и какой у нее размах. Соединенные Штаты должны четко разъяснить, что их мишень - сирийская армия, а не Россия, говорится в статье. Но что делает Трамп? Его заявление звучит так, будто он замышляет прямую военную конфронтацию с Россией. "Угрожать настолько грубо стране, которая и без того видит себя осажденной и лишенной самостоятельности Западом, это безответственно, - пишет Кузмани. Остается надеяться, что американские генералы лучше осознают свою ответственность, чем их босс. "Ведь от американского президента не стоит ждать ни чувства меры, ни здравого рассудка, ни рассудительности", - говорится в статье. Путин и Трамп пугающе похожи. По мнению обозревателя Sueddeutsche Zeitung Штефана Корнелиуса, они оба врут без зазрения совести, сеют сомнения, везде видят заговор и живут "в пузыре собственного восприятия действительности". Теперь они столкнулись в Сирии. Долгое время президент США демонстрировал нерешительность в отношении Путина, на фоне которой проглядывало своего рода восхищение им. Сегодня ситуация резко изменилась, пишет Корнелиус. "Трамп больше не может позволить себе демонстрировать Путину дружеский настрой. Внутриполитическое давление, связанное, прежде всего, с расследованиями вокруг него, вынуждает его показывать жесткость. Facebook, манипуляции ходом выборов, нескончаемая серия кибератак, "дело Скрипаля" - список можно продолжить и дальше. Западные столицы, похоже, окончательно пришли к выводу, что вмешательство и враждебные действия России в последние годы разрушительны", - говорится в статье. "Сирия становится на этом фоне классическим местом для "войны заместителей". Вот Россия, которая безоговорочно поддерживает жестокую диктатуру Асада и его разрушительную войну и своими бомбардировками берет на себя часть вины за происходящее. А вот президент США, который то заявляет о выводе американского военного контингента из Сирии, то выпускает ракеты, то теряет интерес и выдержку. Ракеты у него есть, однако стратегия отсутствует", - уверен автор. Кто стоит за предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума на прошлой неделе? "Многое указывает на режим Асада, как это нередко случалось и в прошлом. Или же это были повстанцы, которые требуют помощи от мирового сообщества столь брутальными методами?" - говорится в статье. "Россия, по идее, должна быть заинтересована в расследовании (...). Однако Сергей Лавров, "мастер говорить "нет", отрицает любую вероятность применения отравляющего газа", - пишет автор. Москва чинит препятствия для расследования этого преступления международными инспекторами. Корнелиус считает, что Трамп должен был более четко обосновать свои подозрения. "Применение боевого отравляющего вещества не должно остаться без ответа, - пишет журналист. - Однако наметившийся альянс должен иметь аргументы, при помощи которых он убедит в своей правоте сомневающуюся общественность". "Кремль многие годы действует по одному и тому же образцу: сеет сомнения, выстраивает противоречия, отрицает до тех пор, пока наличие "зеленых человечков" больше отрицать невозможно. Все это изматывает Запад. Использование ядовитого газа провоцирует непредсказуемую реакцию человека, который, впав в ярость, объявляет в Twitter о военном ударе. В сирийской Думе дьявол и Вельзевул нашли друг друга", - подытоживает автор. Немецкий Focus публикует интервью с руководителем Центра изучения Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии имени Роберта Боша при Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефаном Майстером. Говоря о целях Трампа в нынешней ситуации, Майстер отметил: "Трамп находится под сильным внутриполитическим давлением. Он строит из себя сильного человека и хочет показать, что он может открыто атаковать Россию. (...) Такими высказываниями он пытается перейти из обороны в наступление. В то же время он не критикует Путина напрямую, предлагает ему дальнейшие переговоры и оставляет себе лазейку". Что касается возможных ответных действий России, то, по мнению эксперта, прямого удара по американским войскам не будет - скорее атаке подвергнутся поддерживаемые американцами повстанцы или союзники. "Тем не менее, конфликт настолько накален, что ничего нельзя исключать, - добавил Майстер. - Вся надежда на то, что у обеих сторон есть достаточно разумных ответственных лиц, которые будут избегать прямой конфронтации сверхдержав". "Американский президент совершает фатальную ошибку в своем анализе ситуации: он думает, что Путин когда-нибудь поддастся. Но это ошибочно. Потому что российский президент не смирится с потерей авторитета", - уверен эксперт. "Российское политическое мышление - это культура хулигана, - сказал Майстер. - Необходимо оставаться невозмутимым и казаться сильным. Компромиссы приемлемы только тогда, когда они не вредят авторитету или когда их можно выдать за маленькую победу. В России нет культуры компромиссов и кооперации, как в Германии. Скорее действует правило: при необходимости бороться до последнего". "Обе стороны должны в кратчайшие сроки снизить градус риторики. Для деэскалации нам нужны стратегии. А не хаотичные реакции", - сказал эксперт в заключение. "Twitter-шторм", который Трамп устроил утром в среду, предостерегая, что Россия должна "готовиться" к американскому ракетному удару по Сирии, до ужаса четко иллюстрирует мысль, что войны могут начинаться из-за ошибочной оценки ситуации", - пишет журналист The Guardian Джулиан Борджер. "Хотя "спусковые крючки" в сознании президента - нечто непостижимое, прошлый опыт позволяет предположить, что он что-то услышал в утренних новостях: скорее всего, некую версию высказываний российского дипломата, работающего в Ливане, которые были отредактированы или неправильно переведены, чтобы звучали страшнее, чем на самом деле", - рассуждает автор, подразумевая высказывания Александра Засыпкина в интервью ливанскому телеканалу. Американские "ракеты до сих пор не запущены, а президент часом позже сделал чуть более миролюбивую запись в Twitter. Но его первоначальная инстинктивная реакция окажет воздействие, поскольку ее услышали в цепочке инстанций США, ее "эффект разбегающихся кругов" дойдет до союзников и врагов США. Из-за нее будет сложнее "спуститься с пика напряженности" и выяснить, найдется ли выход из текущего кризиса". Автор полагает, что и Запад, и Россия "видят в сирийском конфликте потенциальную угрозу своему существованию. Для Запада это угроза, что применение оружия массового поражения станет нормой. Для России - или как минимум для Путина - это битва по принципу "все или ничего" во имя возрождения российской нации. Когда столько поставлено на кон, расплата за неверные оценки ситуации соразмерно велика". Также по теме: Третья мировая война? Давайте все дружно выдохнем! (Die Welt) Сирийский конфликт: из-за удара по Асаду база Королевских ВВС может оказаться "под прицелом" Москвы (The Times)



