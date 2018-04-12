Москва отделывается от мусора, отправляя его в пригороды

В Волоколамске, расположенном в 10 км от российской столицы, токсичные испарения от соседней мусорной свалки привели к госпитализации пятидесяти школьников, что вызвало негодование жителей. Волоколамск стал символом бунта нескольких пригородов, которые больше не хотят служить мусорным ведром для столичного мегаполиса, пишет спецкор Liberation в Волоколамске Этьен Буш.

"Волоколамск - город, где хочется жить". Лозунг, написанный на настенном щите в нескольких метрах от центральной площади, приобрел оттенок жестокой иронии. Этот городок с 20 тыс. жителей, в 100 км к западу от Москвы, столь же однообразен, как российская провинция в целом, но раньше он ценился своей средой обитания. В регионе со скромными экологическими достоинствами Волоколамский округ считался одним из самых чистых. Но теперь его название ассоциируется с экологическим скандалом, резонанс от которого все усиливается, говорится в статье.

В понедельник 1 апреля несколько тысяч жителей собрались перед зданием местной администрации, чтобы заставить услышать свое возмущение: "Мы задыхаемся!" - описывает Буш.

Разрешенный властями митинг 1 апреля прошел в отсутствие его инициатора. Артем Любимов был оперативно задержан полицией накануне. Требование о его освобождении добавилось к остальным требованиям митингующих: закрытие свалки, введение режима ЧС, отставка губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Как наши дети могут здесь жить? Нас отравляют. На этой неделе я не отвела своего сына в группу продленного дня, предпочла оставить его у бабушки, в городе слишком сильная вонь", - рассказывает 28-летняя Лариса. В последние дни в школах были отменены занятия, говорится в статье. На площади перед зданием администрации стоит грузовик МЧС, на его борту вывешены заключения Роспотребнадзора - федерального агентства, отвечающего, в том числе, за санитарно-эпидемиологическую защиту: "Угрозы для здоровья нет".

Режим ЧС в конечном счете был введен, но только на территории свалки: власти сочли, что нет необходимости применять его для всего населенного пункта и организовывать эвакуацию жителей. "Они отправляют наших детей в санатории, раздают маски, а помимо этого, у них все в порядке!" - ругается Ярослав, продавец автозапчастей. Сидя за рулем своего автомобиля, он огорченно кивает головой на речку, где "уже никто не купается" и где "вся рыба подохла".

Теоретически полигон "Ядрово" больше не должен принимать мусор. Региональная власть пообещала рекультивировать его к июню, призвав на помощь нидерландских экспертов. К этому заявлению жители относятся весьма скептически, они привыкли, что их постоянно одурачивают, отмечает журналист.

"Управление государственными делами в России всегда ведется одинаково: дожидаются появления кризисной ситуации, чтобы обратить внимание на проблему, о которой предварительно уже сообщали сами граждане. Госпитализация детей вызвала отклик в СМИ. Но власть, судя по всему, неохотно принимает разнообразные меры, потому что это означало бы взять на себя ответственность и признать свои ошибки", - утверждает Буш.

Жители Волоколамска не испытывают никакого доверия к официальным речам: неизменно возникает подозрение в коррупции, подрывающее всякие доверительные отношения. Как это нередко происходит, Владимир Путин избавлен от инвектив: все сходятся во мнении, что президент не виноват в нерадивости своих чиновников, комментирует корреспондент. "Губернатор обязался закрыть свалки и построить мусороперерабатывающие заводы, но за пять лет ни один не был построен", - подчеркивает Николай Дижур, депутат из Чехова, города к югу от Москвы. В его округе жители недавно добились закрытия свалки.

Случай с Волоколамском не единичный. Антимусорные протесты охватили множество ближних и дальних пригородов, больше не согласных играть роль мусорного ведра для столицы, говорится в статье. Подобная акция в течение нескольких дней уже проводилась в Коломне, на юго-востоке от Москвы, где около ста человек днем и ночью пытались перекрыть движение грузовиков.

"Эксплуатация свалок в современной России стала одним из самых криминализированных видов бизнеса. Обычно свалки создаются без необходимых разрешений, а размещение на них отходов производится несанкционированно", - пишет Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества, в газете РБК.

"В то время как Москва позволяет себе дорогостоящую эстетическую метаморфозу, окружающие ее города захламляются мусором, вплоть до перенасыщения", - пишет Буш.

После того как жители Балашихи в июне прошлого года обратились к президенту на "прямой линии" и пожаловались на близлежащую свалку, Путин отдал приказ о ее закрытии, напоминает автор. Только президент подчеркнул, что необходимо построить мусоросжигательные заводы, вряд ли способствующие улучшению качества воздуха. Эти проекты уже вызывают сопротивление со стороны жителей.

"Москва должна содействовать уменьшению отходов путем их переработки. Проблема в том, что в 2012 году город подписал ряд соглашений сроком на 15 лет со многими компаниями, где намеченные экологические задачи были крайне слабо проработаны", - поясняет Алексей Киселев, руководитель токсической программы "Гринпис России". По мнению активиста, в России подвергается переработке лишь 10% мусора. В стране существуют различные инициативы, но они остаются ограниченными, поскольку не связаны с государством. Если объявленное закрытие множества мусорных полигонов в Московской области не будет сопровождаться дополнительными мерами, оно будет чревато новыми рисками: перенасыщением отдельных полигонов и появлением диких свалок, передает журналист.