12 апреля 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Путин или мир? Возможно, санкции вынудят олигархов выбирать одно из двух "По сравнению с солнечными "налоговыми убежищами" под сенью пальм, где россияне обычно прячут свои капиталы (например, Британские Виргинские острова или Кипр), два холодных, овеваемых ветрами российских острова, казалось бы, не сулят больших перспектив", - пишет журналист The New York Times Нил Макфаркуар. "Однако на этой неделе Москва заострила внимание на возможных альтернативах - Октябрьском острове (облагороженном болоте в европейском анклаве России - в Калининградской области) и острове Русском, бывшем месте выпаса коров напротив дальневосточного порта Владивосток", - говорится в статье. "То, что Вашингтон наложил неожиданно-жесткие санкции на нескольких ведущих олигархов, во многих отношениях меняет правила игры для России, и последствия проясняются лишь постепенно. Создание налоговых убежищ на территории страны - только одна из ответных мер Кремля, который, кажется, был захвачен врасплох, когда вторичные сейсмические толчки сотрясли валютные и финансовые рынки", - отмечает Макфаркуар. "У России нет никакой стратегии реагирования на эту ситуацию, на эти новые экономические обстоятельства", - сказал экономист Евгений Гонтмахер. Самый непосредственный эффект от санкций ощутили Олег В.Дерипаска и его "Русал". "Это новая стадия, - прокомментировал Гонтмахер. - Это удар с целью изоляции очень большой, ориентированной на экспорт компании. Это очень болезненно". "Богатые россияне в Лондоне тоже могут ощутить на себе последствия, поскольку во вторник Вашингтон предостерег британские банки, что они могут столкнуться с серьезными карами, если продолжат деловые отношения с любым из 24 россиян, упомянутых в черном списке, а в их числе - семь олигархов", - пишет журналист. "Как ни парадоксально, санкции могут помочь президенту Путину с достижением его давней цели - способствовать установлению госконтроля над большей долей экономики и надавить на миллиардеров, чтобы те перевели свои деньги на родину", - рассуждает автор. "Но санкции могут сработать и против интересов Путина, вынудив некоторых богатейших россиян решать, насколько тесно они хотят отождествлять себя с Кремлем путем финансирования военизированных формирований, политических организаций или других авантюр за границей", - говорится далее. "Всякий, кто хочет помочь Кремлю "снаружи", хорошенько взвесит свое решение", - заметил аналитик Константин Гаазе. "Как ожидается, в широком смысле общий эффект от санкций окажется ограниченным после того, как пройдет первый шок: в конце концов, их мишенью стала лишь горстка компаний. Но фактический секвестр в отношении одной из ключевых российских сырьевых компаний внес большой элемент неопределенности в сделки со всеми категориями российского сырья - основной источник дохода России, и это, вероятно, еще сильнее изолирует Россию от мира", - говорится в статье. "Мы должны понять, что вступаем в новую реальность - Россию превращают в токсичный актив", - сказал экономист и инвестконсультант Владислав Жуковский. Источник: The New York Times