Порвать с Катаром в прямом смысле этого слова

Правители наверняка часто мечтали о возможности просто отрезать от своей территории неугодную соседнюю страну. Такая мечта блуждает и по королевским дворцам Саудовской Аравии, затаившей злобу на соседний Катар, пишет журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Моника Боллигер. А так как правит в Эр-Рияде настоящий делец, который хочет сделать даже невозможное возможным, для такого желания есть план: саудовская онлайн-газета Sabq со ссылкой на официальные источники сообщила о том, что на границе между Саудовской Аравией и Катаром будет построен канал, передает издание.

Согласно данным газеты, проект ждет формального утверждения. Его дальнейшая реализация займет всего 12 месяцев.

"Саудовская Аравия считает маленький эмират членом семьи, который настолько сбился с правильного пути, что его надо наказать решительными методами", - иронизирует журналистка.

"В Эр-Рияде сейчас строят много планов, некоторые из них амбициозные, другие нелепые. Не все в итоге претворяются в жизнь - надо надеяться, что и в этот раз план не будет реализован", - комментирует автор.