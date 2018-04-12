Российский рубль терпит поражение

Россия находится под прессингом. Рубль значительно теряет в стоимости, инвесторы выводят свои деньги, а цены растут. Однако обвал рубля поможет российскому государству, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер.

"Кажется, твит Дональда Трампа сделает из черного понедельника черную неделю. Последствия жестких американских санкций, введенных в пятницу, еще ощутимы на российских рынках, а американский президент дополнительно подливает масла в огонь, угрожая ракетным ударом. Рубль третий день подряд теряет высоту", - пишет журналист.

Последствия падения рубля в первую очередь ощутят на себе потребители. Согласно данным Росстата, Россия импортирует почти четверть всех продуктов питания и более трети прочих потребительских товаров. Ослабление рубля, таким образом, означает, что цены импортируемых товаров и услуг вырастут. Это в первую очередь коснется представителей среднего класса, которые являются активными потребителями и часто путешествуют, отмечается в статье.

В отличие от прошлых случаев снижения курса российской валюты (например, в 2016 году), причиной сегодняшнего неустойчивого положения рубля не является падение цен на нефть. На этот раз рубль падает на фоне роста котировок нефти, поэтому аналитики считают возможным повышение курса рубля в ближайшие недели - если геополитическая ситуация снова не обострится, передает Штайнер.

Низкому курсу рубля радуются экспортные фирмы. В России это производители сырья, прежде всего компании, занимающиеся добычей нефти и газа. Так как большинство этих концернов являются государственными, это хорошо для российского бюджета. По ожиданиям экономистов, Россия может достичь баланса с помощью цены на нефть на уровне 3,3 тыс. руб. за баррель. Благодаря падению рубля сейчас цена на нефть - 4 тыс. руб. за баррель, сообщает корреспондент.