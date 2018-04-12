Генсек НАТО: "Мы не хотим холодной войны"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает в отношениях с Россией ставку на сплоченность альянса и диалог. В интервью Sueddeutsche Zeitung он говорит и о том, что ожидает от Германии усиления ее ведущей роли в оборонной политике.

"Важно и впредь давать понять Москве, что, если она будет вести себя так же, как в Крыму, если будет устраивать хакерские атаки и нарушать международные правила, это будет иметь последствия", - заявил он в интервью SZ.

Генсек Североатлантического альянса выражает обеспокоенность нынешним развитием ситуации. "Мы не находимся с Россией в состоянии холодной войны. Но и стратегическим партнерством, к которому мы стремились с момента ее окончания, наши отношения назвать нельзя. (...) В России мы видим страну, которая серьезно вооружается, которая предприняла военные шаги, направленные против Украины, и разместила свои войска в Молдавии и Грузии - вопреки воле этих стран. Москва поддерживает режим Асада в Сирии. Мы столкнулись с кибератаками, в том числе на сеть правительства ФРГ. И это не все, что внушает нам беспокойство: Россия модернизирует свой ядерный арсенал, а психологический барьер, не позволяющий его использовать, становится все более слабым".

НАТО переместило военный контингент к своим восточным рубежам, страны альянса ввели антироссийские санкции. "Пока Россия не изменит своего поведения, войска останутся там, где они находятся, а санкции будут действовать". Вместе с тем альянс, по словам его генсека, стремится к диалогу с Москвой. "Мы не хотим холодной войны", - подчеркивает Столтенберг.