Мастера эскалации

Владимир Путин и Дональд Трамп пугающе похожи. По мнению обозревателя Sueddeutsche Zeitung Штефана Корнелиуса, они оба врут без зазрения совести, сеют сомнения, везде видят заговор и живут "в пузыре собственного восприятия действительности". Теперь они столкнулись в Сирии.

"Насколько очевидной становится схожесть этих двух типов характеров, настолько неожиданной выглядит их внезапная конфронтация, - говорится в статье. - Долгое время президент США демонстрировал нерешительность в отношении Путина, на фоне которой проглядывало своего рода восхищение им. Зачем Трампу злить того, кому он, возможно, обязан победой на президентских выборах?".

Сегодня ситуация резко изменилась, пишет Корнелиус. "Трамп больше не может позволить себе демонстрировать Путину дружеский настрой. Внутриполитическое давление, связанное, прежде всего, с расследованиями, в центре которых он оказался, вынуждает его показывать жесткость. Facebook, манипуляции ходом выборов, нескончаемая серия кибератак, "дело Скрипаля" - список можно продолжить и дальше. Западные столицы, похоже, окончательно пришли к выводу, что вмешательство и враждебные действия, осуществляемые Россией в последние годы, разрушительны. 27 стран выслали в общей сложности 150 российских дипломатов, а недавние санкции стали (...) ясным ответом на удары, нанесенные в самое сердце демократии", - говорится в статье.

"Вместе с тем, - продолжает журналист, - серьезный стресс испытывает и сам западный альянс, поскольку (...) президент США игнорирует логику и ценности, разрушает выстроенное доверие, он непредсказуем, опасен и не может адекватно реализовывать роль США как ведущей западной державы".

"Сирия становится на этом фоне классическим местом для "войны заместителей". Вот Россия, которая безоговорочно поддерживает жестокую диктатуру Асада и его разрушительную войну и своими бомбардировками берет на себя часть вины за происходящее. А вот президент США, который то заявляет о выводе американского военного контингента из Сирии, то выпускает ракеты, то теряет интерес и выдержку. Ракеты у него есть, однако стратегия отсутствует", - уверен автор статьи.

"Предполагаемая химическая атака, имевшая место на прошлой неделе, вписывается в картину хитросплетений противостояния между державами: с высокой долей вероятности можно утверждать, что применение химического оружия все-таки было. Но кто за этим стоит? Многое указывает на режим Асада, как это нередко случалось и в прошлом. Или же это были повстанцы, которые требуют помощи от мирового сообщества столь брутальными методами?"

"Россия, по идее, должна быть заинтересованной в расследовании, тем более, что она выступила в качестве гаранта уничтожения арсенала химического оружия. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров, "мастер говорить "нет", отрицает любую вероятность применения отравляющего газа, а правительство затем, противореча самому себе, заявляет о том, что возможный ракетный удар США якобы станет попыткой американцев уничтожить доказательства газовой атаки. Одновременно с этим Москва чинит препятствия для расследования этого преступления международными инспекторами", - говорится в статье.

Корнелиус считает, что Трамп должен был более четко обосновать свои подозрения. "Применение боевого отравляющего вещества не должно остаться без ответа, - пишет журналист. - Однако наметившийся альянс должен иметь аргументы, при помощи которых он убедит в своей правоте сомневающуюся общественность".

"Кремль многие годы действует по одному и тому же образцу: сеет сомнения, выстраивает противоречия, отрицает до тех пор, пока наличие "зеленых человечков" больше отрицать невозможно. Все это изматывает Запад. Использование ядовитого газа провоцирует непредсказуемую реакцию человека, который, впав в ярость, объявляет в Twitter о военном ударе. В сирийской Думе дьявол и Вельзевул нашли друг друга", - подытоживает автор.