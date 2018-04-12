Сирийский конфликт: из-за удара по Асаду база Королевских ВВС может оказаться "под прицелом" Москвы

"База британских ВВС на Кипре может оказаться под угрозой российских ответных мер после того, как Москва поклялась сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии, и целиться по любым местам, откуда они будут запущены", - утверждают журналистки The Times Кэтрин Филп и Дебора Хейнс.

"Александр Засыпкин, российский посол в Ливане, сказал, что повторяет предостережение, сделанное президентом Путиным, когда заявил, что "если будет удар американцев, то (...) ракеты будут сбиты и даже источники, из которых были запущены ракеты" (дословный перевод англоязычной версии цитаты на сайте газеты. - Прим. ред.).

"Восемь вооруженных крылатыми ракетами истребителей-бомбардировщиков Tornado, размещенные на базе Королевских ВВС Акротири на Кипре - часть британских сил, которые должны принять участие в неких военных действиях, если Британия, Франция и США решат нанести удары по целям в Сирии. Возможно, над базой нависнет риск ответного удара, если Россия осуществит свою угрозу. Шесть самолетов Typhoon, вооруженные ракетами "воздух-воздух", будут наготове, чтобы защитить их от огня противника, если удары будут нанесены", - говорится в статье.

"Одна из главных опасностей для британских, французских и американских самолетов исходит от российской системы ПВО "С-400" с ракетами "земля-воздух" с большим радиусом действия", - пишет издание.

"Российские ВВС также могли бы применить против кипрской базы крылатые ракеты, дабы вывести из строя взлетную полосу. Такой шаг был бы расценен как еще большая эскалация", - передают авторы материала.