Третья мировая война? Давайте все дружно выдохнем!

Заявлений Трампа в Twitter и угроз из Москвы достаточно, чтобы Европа запаниковала. Нам удастся выиграть новую холодную войну, которую нам навязывает Москва, лишь в том случае, если мы побережем наши нервы и продемонстрируем твердость, пишет обозреватель Die Welt Клеменс Вергин.

"Если верить отдельным сообщениям, появляющимся в эти дни, то мир стоит на пороге конфронтации сверхдержав в Сирии, которая напоминает кубинский кризис и может привести к новой мировой войне. Этот страх подпитывается, с одной стороны, непредсказуемостью президента США Дональда Трампа, который в среду в Twitter напрямую обратился к России и (...) призвал ее "приготовиться" к американским ракетам", - замечает Вергин. Автор указывает на то, что до этого посол РФ в Ливане пригрозил сбивать все ракеты, которые будут выпущены по сирийским целям, более того, выпускать свои ракеты по тем площадкам, с которых производились ракетные удары.

"Неужели на Ближнем Востоке действительно назревает конфронтация двух держав?" - задается вопросом автор статьи.

"Было бы неплохо для начала всем дружно выдохнуть, включая политиков, - считает журналист. - На самом деле, речь вовсе не идет о ситуации, которая хотя бы отдаленно была сравнима с кубинским кризисом. Начиная с того, что в своем Twitter Трамп не сообщает ничего того, чего бы мы не знали, и заканчивая тем, что речь идет все-таки о Трампе".

"Москве очень хорошо известно о чувствительности Европы, которая сразу впадает в панику, как только русский медведь начинает бряцать оружием. Угрожающее поведение - часть стратегии Москвы, нацеленной на эффект устрашения и напоминающейо том, что страна с обвалившейся экономикой в военном плане до сих пор играет в первой лиге - по крайней мере в том, что касается ядерного оружия", - передает издание.

На деле Москва уже нивелировала резкость высказываний своего посла в Ливане, указав на то, что будет выпускать ракеты лишь в том случае, если атака будет произведена по российским позициям или будет направлена против российских военнослужащих. "Да и Трамп вскоре после своего воинственного "твита" снова переключился на более дружелюбный тон в адрес Москвы", - отмечает обозреватель.

"Конфронтация в Сирии по своей значимости несравнима с кубинским кризисом. Планы СССР по размещению ядерного оружия в 1960-е годы в непосредственной близости от побережья Соединенных Штатов представляли собой непосредственную угрозу для американцев со стороны противника, который тогда был значительно более опасным, чем сегодняшняя Россия", - говорится в статье.

"Конфронтация в Сирии (...) может рассматриваться лишь как "конфликт заместителей" и проверка жизнеспособности международных норм. Ради этого вряд ли кто-то рискнет ядерной войной, даже Путин".

По мнению Клеменса Вергина, Запад и США как ведущую западную державу следует упрекнуть в том, что "и после 7 лет продолжающейся жестокой войны в Сирии не было разработано плана, как положить ей конец".

Одиночные военные удары не смогут положить конец кризису - они представляют собой лишь возможность "продемонстрировать решительность без более интенсивной вовлеченности".

По мнению автора, сегодня важно "показать, что за российскими устрашающими маневрами нет ничего, кроме блефа". "Москва уже несколько лет действует за пределами своей весовой категории и преуспела в этом только потому, что Западу не хватает воли дать решительный отпор российской агрессии", - считает Вергин.

"Как европейцы, так и Обама с Трампом слишком мягко обращались с Россией (...). Неважно, что позволяла себе Москва, МИД Германии без устали обращается к русским с предложением о переговорах. Результата это почти не приносит. Напротив, Москва лишь наращивает свои атаки, усиливает провокации и угрозы. Россия целиком и полностью вернулась к поведению времен холодной войны, однако стала пользоваться - например, в рамках своей пропагандистской войны в интернете - более современными методами", - пишет автор.

В этой связи автор советует обратиться к опыту холодной войны и взять на вооружение ее методы, которые в свое время помогли ее выиграть. "В первую очередь, следует беречь нервы и не позволять нагонять на себя страху разными угрозами. Искусство холодной войны состояло в акте балансировки, и Запад выиграл ее, поскольку демонстрировал там, где нужно, твердость и готовность идти на риск, не провоцируя при этом настоящей эскалации. В случае с Сирией нужна как раз та самая твердость", - замечает в заключение журналист.