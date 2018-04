12 апреля 2018 г. Эшли Паркер, Сын Мин Ким, Филип Ракер | The Washington Post Кризисов все больше, а Трамп выбирает импульсивность вместо стратегии В Белом доме, известном своим хаосом, ответ на предполагаемую химатаку в Сирии готовили с нехарактерной осмотрительностью, пишут корреспонденты The Washington Post. Среди прочего, для Трампа провели несколько брифингов по национальной безопасности. Но в среду утром он поставил все с ног на голову своим твитом, велев России "готовиться", потому что американские ракеты "прилетят - красивые, новые и умные". "Советники Белого дома были удивлены этим посланием и сочли его, по словам одного высокопоставленного чиновника, "тревожным" и "сбивающим с толку". Они быстро перестроились и вместе с начальством Пентагона продолжили готовить для Трампа варианты действий в Сирии, как будто ничего не произошло", - сообщает издание. Однако срыв в Twitter - показательный пример того, что президент действует импульсивно, без ясной стратегии, говорится в статье. "Происходит так, что все просыпаются каждое утро и занимаются тем, что непосредственно у них перед глазами. О боже, башня Трампа горит. Господи, они обыскали офис Майкла Коэна. Боже, мы собираемся бомбить Сирию. Что ни случается, люди реагируют именно на это, а стратегическое мышление на опережение событий отсутствует", - сказал изданию высокопоставленный помощник Западного крыла. "Президент был особенно разъярен после того, как в понедельник ФБР провело обыски в доме, офисе и гостиничном номере Коэна, его давнего личного адвоката", - пишет The Washington Post. Тем временем президент пытается бороться с возможными экономическими последствиями пошлин, особенно в сельском хозяйстве, и все это на фоне непрерывных усилий по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле. Трамп столкнулся также с неожиданным выходом на пенсию спикера Палаты представителей Пола Д.Райана, что предвещает Республиканской партии больше неразберихи в преддверии промежуточных выборов. По словам чиновников, за исключением твита в среду, дискуссии по поводу Сирии во многом стали исключением в сравнении с охватившим Белый дом хаосом. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп продолжает изучать варианты военного удара и что его твит не следует интерпретировать как объявление планируемых действий, передает издание. Председатель комитета Сената по международным делам Боб Коркер заявил, что еще не слышал от Трампа или других сотрудников администрации о грядущих действиях в Сирии. "Понятия не имею. Пока мне кажется, что это сотрясание воздуха, - сказал Коркер. - Затем я увидел твит о том, что мы сотрудничаем с Россией прямо после того, как собирались ее бомбить. Так что кто знает? К сожалению, администрация объявляла много чего, что никогда не было реализовано или разработано". "Более широкая постановка вопроса о деятельности США в Сирии обескуражила и расколола администрацию", - говорится в статье. К примеру, в Белом доме и Пентагоне в конце марта были ошарашены заявлением Трампа о том, что американские войска "очень скоро" уйдут из Сирии. "По словам двух официальных лиц, изначально Трамп сказал помощникам, что хочет, чтобы американские солдаты и десантники ушли за 48 часов - нереализуемый срок, что встревожило Пентагон и вынудило чиновников броситься его отговаривать. В конце концов, Мэттис и другие убедили Трампа дать военным еще шесть месяцев, чтобы уничтожить остатки "Исламского государства"*, - сообщает газета. "Высокопоставленные американские чиновники описывают президента как человека, который действует в значительной мере под влиянием порыва и терпеть не может советы своих ведущих помощников", - отмечается в статье. "Президент принимает решение или делает заявление, а затем руководство - Мэттис, или Помпео, или Келли - приходит и говорит ему, что мы не можем этого сделать. Когда это не удается, мы перекраиваем политический процесс, чтобы подогнать его под то, что сказал президент", - сообщил высокопоставленный сотрудник администрации. "В какой-то мере помощники Белого дома просто примирились с тем, что практически не контролируют действия Трампа. Вместо этого они держатся наготове, чтобы замять их или сгладить", - пишет The Washington Post. "Трамп действительно сам себе глава аппарата, директор по коммуникациям и знаток политики, - сказал изданию стратег Республиканской партии, часто контактирующий с Белым домом. - Он поет песню Фрэнка Синатры: "Я сделаю по-своему". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post