12 апреля 2018 г. Ярослав Трофимов | The Wall Street Journal Израиль попал в переплет из-за конфликта между Россией и США по поводу Сирии "Израилю может оказаться слишком трудно и дальше искусно балансировать между сверхдержавами", - пишет колумнист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов. Израиль старался не оказаться замешанным в эту конфронтацию, и до сих пор это, как кажется, ему удавалось. Биньямин Нетаньяху поддерживал стратегический альянс с США, при этом достигнув жизненно важного взаимопонимания с Россией, которая стала доминирующей силой на заднем дворе Израиля. Владимир Путин отводил глаза, когда Израиль раз за разом атаковал в Сирии иранские и правительственные военные объекты. "Россия также выполняла свое молчаливое обещание предотвратить развертывание иранских и подконтрольных им сил вблизи удерживаемых Израилем Голанских высот. В обмен Израиль занял в отношении России более мягкую позицию, чем большинство западных стран", - отмечает автор статьи. Все это теперь меняется, поскольку Дональд Трамп и, возможно, Франция готовят удары по сирийскому режиму. Москва предупреждает о тяжелых последствиях, и взаимопонимание между Израилем и Кремлем рискует быть уничтожено в результате более широкого столкновения. "Целью израильской политики определенно было избежание конфронтации с Россией по ряду вопросов, которые были причиной трений между Россией и Западом", - сказал Дэн Шапиро, посол США в Израиле в 2011-2017 годах, сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве. "Но если между Россией и США будет намечаться открытый конфликт, не думаю, что Израиль сможет позволить себе такую роскошь, - добавил Шапиро. - Первостепенный альянс у Израиля, конечно, с Соединенными Штатами. Израиль встанет на сторону США, но это будут особенно болезненные тиски". Несмотря на эти риски, официальные лица в Израиле поддерживают идею показательных военных действий США в Сирии, отмечается в статье. Отчасти они хотят соблюдения "красных линий" по применению химоружия на Ближнем Востоке, отчасти считают, что подобная кампания может заставить Трампа передумать выводить американские войска, которые сейчас занимают значительную часть восточной Сирии. "Пока там находятся американцы, иранцы обеспокоены и сдержанны, а как только американцы уйдут, появится проблема", - сказал эксперт по Сирии в Тель-Авивском университете Эяль Зиссер. В некотором смысле нынешнее затруднительное положение Израиля - повторение прошлого, пишет колумнист The Wall Street Journal. Советский Союз помогал создавать Израиль, первым де-юре даровал ему дипломатическое признание, Чехословакия поставляла ему оружие в 1948 году. "Но враждебные отношения между СССР и США во время холодной войны побудили Москву разорвать связи с Израилем и вооружать и финансировать его арабских врагов, прежде всего Сирию", - говорится в статье. "Нынешние дружеские отношения между Россией и Израилем - отклонение от нормы, - считает эксперт по Ближнему Востоку в Российском совете по международным делам Максим Сухов. - Текущая эскалация из-за Сирии может перетасовать все карты, в том числе российско-израильские отношения". "Многочисленные визиты Нетаньяху в Москву были замечательными, и я уверена, что у него очень теплые и близкие личные отношения с Путиным, - сказала The Wall Street Journal израильский парламентарий Ксения Светлова. - Но это не меняет того факта, что у России в Сирии есть свои нерушимые интересы и эти интересы несовместимы с нашими". Источник: The Wall Street Journal