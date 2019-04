12 апреля 2019 г. Эндрю Креймер | The New York Times Суд постановил освободить из-под стражи американского бизнесмена Майкла Калви "В четверг московский суд освободил из-под стражи одного из самых известных американских бизнесменов, работающих в России, арест которого в начале этого года испугал иностранных инвесторов, - пишет The New York Times. - Арест был тем более тревожным, так как Майкл Калви, основатель и руководитель частной инвестиционной компании Baring Vostok, был последовательным сторонником инвестиций в Россию - даже несмотря на то, что многие фирмы покинули страну, так как их отпугнули ее неблагополучная экономика и ухудшение отношений с Западом. Калви продолжал защищать инвестиции, несмотря на два десятилетия установления государственного контроля над компаниями, девальвации рубля и политических арестов, в том числе Сергея Л. Магнитского, который умер в предварительном заключении и работал адвокатом другого известного инвестора". "Тем не менее, даже находясь в заключении, Калви продолжал высказываться в пользу инвестиций в Россию, зачитав в четверг заявление об этом из похожей на аквариум стеклянной камеры, в которой держат обвиняемых в российских судах. В своем выступлении он сказал, что дело против него было спровоцировано деловым диспутом", - отмечает автор публикации Эндрю Креймер, добавляя, что "было неясно, хочет ли он заслужить благосклонность или утверждает, что то, что он продолжает бизнес в России, сокращает риск его побега". Арест Калви "вызвал тревогу у американских компаний, обеспокоенных тем, что их руководители могут быть арестованы аналогичным образом в обстановке напряженных отношений между Россией и США. После ареста американские бизнесмены задумались о возможности бойкота ежегодного российского инвестиционного форума, запланированного на июнь в Санкт-Петербурге. Таким образом, как ни парадоксально, арест нанес российской экономике ущерб того же рода, что и американские санкции, которые ограничивают некоторые инвестиции", - подчеркивается в статье. Государственная прокуратура попросила суд освободить Калви, ожидающего суда, сославшись на поддержку в его адрес в российских деловых кругах и новую информацию, которая, похоже, сокращает риск его побега, сообщает издание, указывая, что суд постановил перевести Калви под домашний арест. Четверо других обвиняемых остаются под стражей. "Западные дипломаты спорят о том, является ли арест Калви следствием политического решения в России, нацеленного на американских бизнесменов, или коррупцией на низком уровне, от которой страдает большая часть российского делового сообщества. (...) В случае осуждения Калви грозит до 10 лет заключения в зачастую полной насилия системе исправительных колоний, известной как "зона", - говорится в статье. Источник: The New York Times