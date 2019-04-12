Россия делает ставку на Евразию в качестве опоры для своей власти

"На фоне конфликта с Украиной Россия пытается укрепить свое влияние в постсоветском пространстве. Она позиционирует себя как крупную державу между Европой и Азией", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung историк и директор Центра восточноевропейских исследований при Швейцарской высшей технической школе Цюриха Иероним Перович.

В частности, указывает автор статьи, в инструмент российского влияния в соседних регионах превратился учрежденный в 2015 году Евразийский экономический союз. "Российская заинтересованность в проекте лишь в некоторой степени обосновывается экономикой, ведь объем торговли России с четырьмя другими странами союза составляет только 6% от общего объема торговли страны. Центральную роль играет скорее геополитика: с помощью региональных альянсов Россия хочет повысить свою международную значимость. В постсоветском пространстве она стремится к роли сторожа, который наблюдает за движениями в своей зоне влияния и препятствует тому, чтобы кто-то из нее вышел", - полагает историк.

"Из-за страха возмездия российские соседи не осмелятся выйти из союза. Но так как они знают, насколько большое значение Кремль придает этому проекту, они не обязательно находятся в слабой позиции по отношению к Москве, - отмечает Перович. - Так, Белоруссия каждый раз угрожает бойкотировать интеграционный проект, если Москва не будет поставлять белорусской экономике сырье по сниженным ценам. (...) Невзирая на свое членство в Евразийском экономическом союзе, Казахстан и Армения подписали партнерские соглашения с ЕС, а Казахстан, как и прежде, заключает двусторонние соглашения с Китаем".

"Даже если путь к полноценному экономическому сообществу еще далек, после первых трудностей проект, кажется, набирает силу: экономические индикаторы идут вверх, а торговля развивается в положительном ключе. Опросы общественного мнения показывают, что преобладающее большинство населения приветствует сближение бывших советских республик", - говорится в статье.

"Если в будущем будет заключено масштабное соглашение о свободной торговле с Китаем, то это не только подстегнет развитие торговли. Для Москвы это будет и политическим успехом. Ведь таким образом Пекин до некоторой степени признает региональное господствующее положение России", - указывает Перович.

"В каком направлении будет развиваться союз, зависит в конечном итоге и от позиции Европы. Хотя Азия и увеличила свою значимость, ЕС по-прежнему остается важнейшим торговым партнером Евразийского экономического союза. В то время как Брюссель видит в союзе российский проект и уклоняется от налаживания диалога, в Азии он становится желанным партнером. Если в скором времени отношения между Европой и Россией не нормализуются, это может привести к тому, что торговые пути на евразийском континенте продолжат смещаться на восток", - заключает эксперт.