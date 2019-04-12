Маленькая пенсия сокращает жизнь

"Исследователи подсчитали: те, кто получают маленькую пенсию, в среднем умирают на 5 лет раньше "зажиточных" пенсионеров", - сообщает австрийское издание Der Standard.

Исследователи из Института демографических исследований Общества Макса Планка изучили данные системы пенсионного страхования Германии, проанализировав продолжительность жизни (время дожития после выхода на пенсию) мужчин-пенсионеров и размер пенсионных выплат. "Согласно исследованию, 65-летние пенсионеры, получавшие в 2005 году очень высокую пенсию, в среднем проживали еще 19 лет. Люди из группы с наименьшим доходом, наоборот, как правило, не доживали до своего 80-летия. После 65-го дня рождения им в среднем оставалось жить только около 15 лет - то есть на 4 года меньше. К 2016 году эта разница повысилась до 5 лет", - говорится в статье.

"Ученые пришли к выводу: разница в продолжительности жизни между богатыми и бедными сильно выросла за последние 20 лет. "Прежде всего у людей, находившихся внизу социальной и финансовой иерархии, предполагаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет росла в последнее время значительно медленнее", - говорит руководитель исследования Георг Венау.

"Продолжительность жизни росла во всех группах населения по размеру доходов, но в то время как в западной Германии в группе людей с наименьшим доходом с 1997 по 2016 год она увеличилась только на 1,8 лет, то в группе с наибольшим доходом ожидаемая продолжительность жизни оказалась почти в два раза больше", - передает Der Standard.