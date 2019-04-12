Почему российский политик предупреждает об опасности сотрудничества с АдГ

В Москве начинают критиковать поддержку Россией европейских правых партий, но такие дебаты, к сожалению, пока редки, пишет журналист немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн.

"За несколько недель до выборов в Европарламент страх перед возможным вмешательством России растет", - отмечает издание. Доказательств поддержки Россией популистов и ультраправых достаточно, но действительно ли все это в интересах Кремля?

По словам Вероники Крашенинниковой, члена Общественной палаты РФ, Россия на протяжении нескольких лет ищет выход из изоляции в Европе. "Однако правые партии не выведут нас из изоляции, а усилят ее", - говорит она. "Россия, по ее мнению, не должна сотрудничать с партиями, выступающими против примирения, установившегося после Второй мировой войны, с политиками, называющими Третий рейх темным пятнышком истории", - передает издание. - Крашенинникова имеет в виду главу АдГ Александра Гауланда, который этим своим высказыванием пытался привлечь в 2018 году на свою сторону праворадикальных избирателей".

"Вероника Крашенинникова - не оппозиционер, наоборот. Она является членом Высшего совета путинской партии "Единая Россия", консультирует государственный медиа-конгломерат "Россия сегодня". Однако она, отмечает издание, по-другому понимает интересы России.

"Если перевести лозунги АдГ касательно ислама на русский, то это стало бы случаем для нашего уголовного кодекса", - говорит Крашенинникова. "Фашизм XXI века ищет новые темы", сегодня правые популисты вдруг стали выступать против ислама. Но для России этот вид национализма очень опасен, считает политик, "особенно с учетом того, что национализм показал свою разрушительную силу в распаде Советского Союза, как в не российских республиках, так и в самой России", говорится в статье.

"Подрыв Евросоюза правыми популистами (...), представляет, по словам Крашенинниковой, опасность для России".

Тем не менее, продолжает издание, подобные дебаты в России пока редки.

"Если спросить политиков в Москве о поддержке Ле Пен, АдГ, Сальвини, (...), слишком часто можно услышать: "Это все не доказано!", "Западная пропаганда!" или "Американцы поддерживают фашистов на Украине!". Так они блокируют размышления о том, насколько вредна ось правых для России и ее образа в Европе. К 80-летию пакта Молотова-Риббентропа позволительно предостерегать о том, что Россия делает в Европе ставку не на тех. Именно потому, что это не первый раз в истории", - заключает Die Zeit.