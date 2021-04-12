А вы думали, 2020 год был плохим! Разведка США, предсказавшая в 2017 году пандемию Covid, предупреждает, что "хаотические и нестабильные" 2030-е годы будут охвачены голодом и беспорядками

"Представители американской разведки выпустили 150-страничный доклад, представив свои прогнозы того, что произойдет с миром в следующие два десятилетия. Доклад Global Trends публикуется Советом по национальной разведке правительства США, и это седьмое издание документа, которое выходит каждые четыре года. В нем указывается на то, что пандемия коронавируса усугубит экономическое неравенство, истощит государственные ресурсы и раздует националистические настроения", - пишет Daily Mail.

"Согласно прогнозам, охватывающим период до 2040 года, в следующие 20 лет рост мирового населения замедлится, что приведет к старению мира; усугубится изменение климата; международные отношения станут "хаотичными и нестабильными"; будет нарастать голод", - говорится в статье.

"В предыдущей версии документа, опубликованной в 2017 году, содержалось предположение, что в начале 2020-х годов случится глобальная пандемия, которая приведет к ограничению передвижений для сдерживания ее распространения. Это пророческое предсказание, похоже, стало реальностью в форме Covid-19, который унес почти три миллиона жизней во всем мире", - указывает газета.

"В документе большое внимание уделяется влиянию пандемии, которую американская разведка называет "самым значительным, уникальным глобальным потрясением со времен Второй мировой войны, имеющим последствия для здоровья, экономики, политики и безопасности, которые будут сохраняться в течение многих лет. "Covid-19 поколебал давние предположения об устойчивости и адаптации и создал новую неопределенность в экономике, управлении, геополитике и технологиях", - говорится в докладе.

"Этот документ обрисовывает причины для беспокойства практически во всех сферах жизни. Например, он содержит предупреждение, что последствия изменения климата могут усугубить проблему отсутствия продовольственной и водной безопасности в бедных странах и ускорить глобальную миграцию. Также в нем говорится, что, хотя здоровье и образование улучшились за последние десятилетия, будет трудно поддерживать такой прогресс из-за негативных факторов, спровоцированных пандемией, старением населения и "потенциально более медленным глобальным экономическим ростом", - пишет Daily Mail.

"В докладе отмечается, что достижения в области технологий могут решить проблемы, включая изменение климата и болезни, но также могут спровоцировать новую напряженность. "Государственные и негосударственные соперники будут конкурировать за лидерство и доминирование в науке и технологиях с рисками с потенциально каскадным эффектом и последствиями для экономической, военной и социальной безопасности", - говорится в докладе.

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