12 апреля 2021 г. Саймон Тисдолл | The Guardian Китай v. Россия v. Америка: 2021 год - год, когда "1984" Оруэлла станет реальностью? "Это может быть простым совпадением, что на прошлой неделе Россия наращивала военное давление на Украину, в то время как Китай шумно бряцал оружием вокруг Тайваня. (...) Россия и Китай становятся все более тесными союзниками. Хотя нет никаких доказательств прямого сговора по поводу Украины и Тайваня, президенты Путин и Си, несомненно, полностью осведомлены о действиях друг друга, которые имеют идентичный, взаимно усиливающий эффект: застращать непротестированую администрацию США Джо Байдена", - пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл. "То, что сейчас разворачивается, можно было бы изобразить как финальную реализацию кошмарного видения Джорджа Оруэлла из его антиутопического романа "1984" о мире, разделенном географически, политически и в военном отношении на три соперничающих сверхдержавы: Океанию (Северная Америка плюс Великобритания), Евразию (Россия и Европа) и Остазию (Китай), - пишет автор, напоминая, что роман был издан в 1949 году. - (...) Предсказание Оруэлла о бесконечной трехсторонней глобальной конфронтации оказалось преждевременным. Китаю было нужно время для развития. Советский Союз, в конце концов, распался. США, провозгласив однополярный момент, заявили о своей победе. Тем не менее, сегодня, по некоторым меркам, трехсторонний мир Оруэлла в итоге формируется. 2021 год - это новый 1984 год". "(...) Среди аналитиков есть консенсус о том, что Путин не собирается вторгаться. Так что он задумал? Апологеты предполагают, что его спровоцировал украинский указ в прошлом месяце, объявивший официальной целью правительства возвращение Крыма, захваченного Россией в 2014 году, а также возобновившиеся разговоры о присоединении Украины к НАТО, - утверждает Тисдолл. - Более банальное объяснение состоит в том, что Москва оказывает давление на Киев, чтобы вывести из тупика так называемый Минский мирный процесс - после того, как последнее соглашение о прекращении огня на Донбассе было нарушено. После аннексии Крыма Путина ждал большой, но мимолетный рост рейтинга. В прошлом месяце он использовал масштабный, транслировавшийся по телевидению митинг по случаю ее седьмой годовщины, чтобы вернуть утраченную популярность. Как представляется, он потерпел неудачу. Россияне озабочены пандемией коронавируса (и некомпетентной официальной реакцией), падением доходов и ухудшением социально-экономических перспектив. Как никогда ранее, путинский проект восстановления советской империи кажется нерелевантным, особенно молодежи. У себя дома Путин подвергается критике со стороны сторонников преследуемого активиста оппозиции Алексея Навального, а также из-за обвинений в коррупции. Согласно недавнему опросу "Левада-центра"*, только 32% россиян доверяют своему президенту. С этой точки зрения наращивание сил около Украины выглядит рассчитанным отвлечением внимания во имя внутриполитических целей". "Однако Путин также может намеренно испытывать решимость США и Европы. Он не забыл, как Джордж Буш обещал бессмертную поддержку новому демократическому правительству Грузии в 2005 году, а затем отступил, когда в 2008 году вспыхнула война с Россией", - говорится в статье. "Как отметил на прошлой неделе аналитик Тед Гален Карпентер, Белый дом Байдена также подтвердил "непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". В лучшем случае это заявление выглядит как заложник фортуны, а в худшем - как жестокий обман", - пишет Тисдолл. "Параллели между чрезмерным поощрением Вашингтоном Украины и промахом Буша в отношении Грузии мрачны и тревожны", - указал Карпентер. Он предположил, что США и НАТО готовы к войне с Россией из-за восточной Украины не больше, чем ради спасения Южной Осетии. А если они это сделают, то это будет уже третья мировая война", - подчеркивается в статье. "Вот где кроется поистине глобальная опасность - в туманном разрыве между словами и делами в усиливающейся трехсторонней борьбе между сверхдержавами. Попытается ли Путин, подстрекаемый "убийцей" - оскорблением из уст Байдена - и многочисленными неразрешимыми спорами поймать президента США на блефе? И - на другом конце света - попытается ли Си?" - задумывается обозреватель. "(...) Воссоединение с Тайванем запечатало бы наследие Си. Все более тесные личные, стратегические и военные связи с путинской Россией означают, что он не столкнется с противодействием с этой стороны и получит некоторые аплодисменты. Тайваньцы клянутся сражаться, но не могут победить в одиночку. На пути Си стоят только американцы". "Си просто троллит вашингтонских пролов (это термин, который использует Джордж Оруэлл в своём романе - Прим. ред.) ? Или он бросит им вызов и скоро предпримет наступление на Тайвань? Оруэлловским кошмаром для Байдена и Запада было бы одновременное вторжение России на Украину и нападение Китая на Тайвань, - предполагает автор публикации. - Выбор Океании: война на двух фронтах или унижение со всех сторон. Добро пожаловать в мир Уинстона, главного героя "1984", - заключает автор публикации. * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Guardian