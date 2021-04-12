Париж считает, что закупка Германией вакцины от Covid-19 "Спутник V" - это "пиар-ход"

"(...) Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон в воскресенье 11 апреля назвал "пиар-ходом", вызывающим сожаление, заявление Берлина о начале переговоров с Россией о закупке вакцины от Covid "Спутник V", - пишет Le Figaro.

"В Германии начинается избирательная кампания (в связи с выборами в Бундестаг в сентябре). Этим объясняется, почему там много агитации. Я думаю, что это был пиар-ход и сожалею по этому поводу", - заявил он в интервью программе Le Grand Jury на радиостанции RTL, газете Le Figaro и телеканалу LCI. "Отправка сигналов (...), которые создают впечатление, что в холодильнике в бездействии лежат дозы, которые мы не используем, все это безответственно и не очень серьезно", - добавил он.

"Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в четверг объявил, что его страна начнет переговоры с Россией о возможной закупке "Спутника V", в случае одобрения этой вакцины от Covid европейскими властями, - говорится в статье. "Канцлер Ангела Меркель, и это имеет значение (...), высказалась очень ясно. Она придерживается общеевропейского подхода", подчеркнул Клеман Бон.

"Сам министр здравоохранения сказал, что российскую вакцину получится произвести не ранее, чем в срок от двух до пяти месяцев, из-за задержек с получением ее одобрения в ЕС и необходимости создания производственных мощностей, которые остаются недостаточными", - продолжил он. Вопрос об использовании вакцины "Спутник V" вызывает споры в Европе. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан недавно раскритиковал Россию за ее использование в качестве инструмента "пропаганды" по всему миру", - резюмирует издание.