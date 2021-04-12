Ситуация с уйгурами вынуждает Канаду столкнуться с собственной историей

"(...) Канада осудила обращение Китая с уйгурами, и в частности с женщинами этого мусульманского меньшинства, ставшими жертвами принудительной стерилизации: "А что мы здесь пережили? То же самое!". С 2017 года адвокат Алиса Ломбар возглавляет судебную битву, инициированную сотней женщин из числа коренных народов, которые подверглись стерилизации без согласия до 2018 года. Женщины в возрасте от 20 до 80 лет требуют компенсации от федерального правительства и от канадских провинций Саскачеван и Манитоба", - пишет корреспондент Le Monde в Монреале Элен Хуан.

"Мои клиентки были потрясены, когда 22 февраля узнали о том, что парламент Канады единогласно принял резолюцию, осуждающую Китайскую Народную Республику", - рассказывает она. Как юрист, но также как дочь женщины из числа коренного населения и мать девочек из числа коренных народов, Алиса Ломбар взялась за перо и в открытом письме, опубликованном в Le Devoir 12 марта, осудила лицемерие своей страны", - говорится в статье.

"Депутаты говорят о "моральной ясности" в отношении действий Китая? "Такой моральной ясности крайне не хватает для того, чтобы признать, как к коренным народам применялись очень похожие меры, направленные на предотвращение деторождения и навязанные им на протяжении десятилетий. (...) Настало время для того, чтобы Канада официально признала такое же гендерное насилие, которое она совершила в отношении женщин и девушек из числа коренного населения здесь. Мы должны назвать вещи своими именами: это геноцид", - написала она.

"В свидетельских показаниях, переданных Radio-Canada на условиях анонимности, одна женщина из этнической общности кри, которая насчитывает 300 тыс. человек, в основном проживающих в Альберте, в Квебеке и Саскачеване, поделилась пережитым ею опытом в 2001 году. Когда она только что родила шестого ребенка в больнице в Саскатуне (провинция Саскачеван) и все еще находилась под действием эпидуральной анестезии, она увидела, как вокруг нее засуетились врачи и медсестры. (...) Без всяких объяснений, без явно выраженного согласия ей сразу сделали перевязку маточных труб - операцию, которая окончательно предотвращает любые новые роды, - передает автор публикации. "Телесная автономия является абсолютным правом, - резко протестует Алиса Ломбар. - Такое право в отношении женщин из числа коренных народов по-прежнему попирается со стороны системного расизма, который не называется своим именем".

"(...) Принятый в 1928 году в Альберте и Британской Колумбии Закон о сексуальной стерилизации до 1970-х годов разрешал проводить тысячи принудительных стерилизаций на законных основаниях с целью ограничения воспроизводства лиц, считающихся "непригодными" для того, чтобы стать родителями. В других частях страны, в Саскачеване, Манитобе, Онтарио и на территориях северо-запада страны, и в частности в "индейских" больницах, находящихся в ведении федеральных властей, эта практика также имела место вне всяких законодательных рамок", - отмечает автор статьи.

"В 2018 году Комитет ООН против пыток, выразивший "обеспокоенность" по поводу "масштабной принудительной или вынужденной стерилизации", все еще действующей в Канаде, призвал к законодательным и политическим мерам, чтобы положить этому конец", - говорится в публикации.

"Несмотря на то, что в конце марта премьер-министр Джастин Трюдо присоединился к своим американским и европейским союзникам, вводя санкции против Китая, сенатор Ивонна Бойер, которая в 2017 году осуществила замечательное расследование о стерилизациях без согласия в Канаде, призвала своих коллег в Сенате осознать то, что подобные скандальные практики не являются частью давно минувшей истории", - сообщает журналистка.

"(...) Недостаточно просто это признать, - считает Алиса Ломбар. - Из-за того, что правительство никогда не принимало конкретных мер для предотвращения и вылечивания, из-за того, что ни один врач никогда не был наказан, молодые женщины из числа коренных народов по-прежнему боятся идти в больницу!"

"Болезненные канадские дебаты по поводу того, что канадский педиатр Самир Шахин-Хуссейн продолжает изобличать как "медицинский колониализм", явно не ускользнули от внимания Китая. В ответ на санкции, принятые западными странами, в том числе Канадой, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин озаботилась тем, чтобы перечислить серию исторических несправедливостей, совершенных ими в отношении своих меньшинств. "Эти страны считают необходимым поучать других, имея при этом ужасную репутацию в области прав человека", - заявила она, посыпав немного соли на раны истории Канады", - резюмирует Le Monde.