Несмотря на массовую вакцинацию от Covid-19, эпидемия в Чили вышла из-под контроля

"(...) В течении нескольких недель Чили собирала медали. Первая страна в Латинской Америке, которая провела такую масштабную вакцинацию: 19 млн жителей получили более 7 млн доз. Третья страна в мире после Израиля и Великобритании по отношению к численности их населения (37% чилийцев получили хотя бы одну дозу). Более того, график вакцинации от коронавируса всегда вызывал зависть у большинства государств: в эти дни на вакцинацию приглашают здоровых пятидесятилетних. Это "подвиг", хвастался министр здравоохранения Энрике Пэрис в конце февраля, делая оценку: "Можно преисполниться гордостью". "Массовая вакцинация дает надежду вернуть нашу прежнюю жизнь и обнять тех, кого мы любим", - уверенно заявил президент Себастьян Пиньера (член правоцентристской партии), получив 12 февраля первую дозу китайской вакцины Sinovac, применяемой в стране в подавляющем большинстве случаев", - пишет корреспондент Le Monde в Буэнос-Айресе Флора Жену.

"Но вопреки надеждам, вызванным столь эффективной кампанией, сейчас одерживают верх другие рекордные показатели: в четверг, 8 апреля, было подтверждено 8195 положительных случаев, что является беспрецедентным числом. Это напомнило о мрачных днях южной осени 2020 года, когда больницы были близки к насыщению, теперь реанимация снова переполнена: заняты 95% коек", - говорится в статье.

"Эпидемия вышла из-под контроля, и вирус размножается более быстрыми темпами, чем во время пика в июне 2020 года. Слишком самоуверенные высказывания наводили на мысль о том, что вакцина является гарантией успеха. Недостаточно соблюдались барьерные меры", - встревоженно говорит Габриэль Кавада, эпидемиолог и специалист по биостатистике.

"(...) Вирус распространился. Текущая кривая заражений неудивительна. Мы переживаем именно то, что пережило северное полушарие с наступлением осени и зимы, более благоприятного периода для респираторных вирусов", - отмечает Мигель О?Райан, специалист по инфекционным заболеваниям из Чилийского университета. Подобно Чили, Аргентина и Уругвай также столкнулись с внезапным всплеском заражений. "Времена года меняются, вакцины все разные, и нет смысла сравнивать эффекты вакцинации в Чили и Израиле", -подчеркивает специалист по инфекционным заболеваниям.

"По данным недавнего исследования Чилийского университета, проводимая в стране вакцинация против новых инфекций через две недели после введения второй дозы эффективна на 56,5%. После введения первой дозы эффективность практически нулевая: 3%. Тогда как две инъекции получило менее четверти населения", - указывает автор статьи.

"Однако вакцинация - это не мираж. "Кривые состояния заболевших пожилых людей упали, сейчас более серьезно больны люди в возрасте 50-70 лет, которые еще не завершили свой график вакцинации, - подчеркивает Габриэль Кавада. Эта тенденция отражается и при стационарном лечении, где более молодые, более устойчивые пациенты дольше находятся в отделении интенсивной терапии", - пишет Le Monde.

"(...) Есть основания полагать, что распространяется бразильский вариант, который гораздо более заразен", - утверждает Габриэль Кавада, при отсутствии официального секвенирования, позволяющего точно установить распространенность данной мутации. Некоторые эксперты выдвинули гипотезу о чилийской мутации вируса, которую еще предстоит установить, - сообщает журналистка. "Несомненно и то, что страна слишком медлила с приостановкой авиасообщения с Бразилией", - сетует эпидемиолог, отмечая, что санитарная катастрофа в Бразилии становится бременем для всего региона.

"(...) Стало меньше контроля и меньше штрафов", - указывает Мигель О'Райан, в то время как предпринимаемые сейчас усилия должны учитывать усталость населения в стране, пережившей мощное общественное движение в 2019 году, а также недоверие к политическому классу и глубокое неравенство", - передает издание.

"(...) Однако эксперты надеются, что под воздействием новых ограничительных мер и продвижения вакцинации к концу месяца удастся снизить сначала число заражений, а затем и занятость коек в реанимационных отделениях. Правительство рассчитывает на то, что до 30 июня будет вакцинировано 80% населения", - резюмирует Флора Жену.