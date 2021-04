12 апреля 2021 г. Антон Трояновский | The New York Times "Никому нельзя доверять": скрытые данные о потерях от Covid в России - это секрет, известный всем "Она ворвалась в морг самарской больницы. Тела были повсюду, около десятка в черных мешках на носилках. Она направилась прямо в помещение, где проводятся вскрытия, умоляя охранника в черной куртке: можно говорить с врачом, который вскрывал моего отца? Отец Ольги Кагарлицкой был госпитализирован за несколько недель до того в коронавирусное отделение. Затем его не стало, причина смерти: "вирусная пневмония неуточненная". Кагарлицкая, записывая происходящее на свой смартфон, хотела узнать правду. Но охранник, засунув руки в карманы, прогнал ее", - пишет The New York Times. "В прошлом году в России были зарегистрированы тысячи подобных случаев, как показывает собственная статистика правительства. В прошлом году во время пандемии коронавируса умерло как минимум на 300 тыс. человек больше, чем сообщается в наиболее часто приводимой официальной российской статистике. Не все эти смерти обязательно были вызваны вирусом. Но они опровергают утверждение президента Владимира Путина о том, что страна справилась с вирусом лучше, чем большинство других. В реальности, как показывает анализ данных о смертности, проведенный The New York Times, смертность в России во время пандемии в прошлом году была на 28% выше обычной - и это увеличение смертности больше, чем в Соединенных Штатах и большинстве стран Европы", - указывает автор публикации Антон Трояновский. "Люди не знали объективной ситуации, - говорит Кагарлицкая. - А если вы не знаете объективной ситуации, вы не боитесь". "На протяжении большей части прошлого года Россия, казалось, была больше сосредоточена на пиар- и экономических аспектах пандемии, чем на борьбе с самим вирусом. После жесткой двухмесячной изоляции прошлой весной правительство в значительной степени сняло ограничения прошлым летом, что стало благом для общественного мнения и экономики, хотя болезнь стала распространяться быстрее, - говорится в статье. - К осени российские ученые разработали вакцину против Covid, которая считается одной из лучших в мире, но Кремль сделал больший упор на использовании "Спутника V" для зарабатывания геополитических очков, а не на иммунизации собственного населения". "Однако, возможно, самым ярким признаком приоритетов государства является минимизация им числа погибших от коронавируса - шаг, который, по словам многих критиков, держал большую часть общественности в неведении об опасностях этого заболевания и важности прохождения вакцинации", - утверждается в статье. "(...) Официальное число погибших от коронавируса в России, составившее на субботу 102 649 человек, о котором сообщалось по государственному телевидению и во Всемирную организацию здравоохранения - с поправкой на население намного ниже, чем в Соединенных Штатах и большей части Западной Европы. Однако официальное статистическое агентство Росстат, которое подсчитывает смертность по всем причинам, рассказывает совершенно иную историю. Согласно анализу ранее полученных данных, проведенному The NewYork Times, в России за период с апреля по декабрь прошлого года число смертей подскочило до 360 000. Данные Росстата за январь и февраль этого года показывают, что сейчас их число значительно превышает 400 000 человек", - говорится в статье. "В Соединенных Штатах, где население более чем вдвое превышает население России, такие "избыточные смерти" с начала пандемии составили около 574 000 человек. По этому показателю, который многие демографы считают наиболее точным способом оценки общих потерь от вируса, пандемия убила примерно одного из каждых 400 человек в России по сравнению с одним из каждых 600 человек в Соединенных Штатах", - пишет газета. "Трудно найти хуже всего развитую страну" с точки зрения смертности от Covid, говорит Алексей Ракша, независимый демограф из Москвы. "Правительство делает все возможное, чтобы избежать привлечения внимания к этим фактам". "Российское правительство заявляет, что в официальном уровне смертности учитывает только смертельные случаи, которые, как было подтверждено, были непосредственно вызваны коронавирусом. Дополнительные случаи, подтвержденные вскрытием, входят в отдельный ежемесячный подсчет, публикуемый Росстатом - 162 429 случаев на конец прошлого года и более 225 000 на февраль", - указывает издание. "Но большие региональные различия подрывают представление о том, что причина низких официальных цифр носит чисто методологический характер. По данным Росстата, в 2020 году Москва зарегистрировала 28 233 избыточных смерти, и 11 209 подтвержденных случая смерти от коронавируса в рамках официальной статистики. В Самарской области (...) было 10 596 избыточных смерти, что на 25% больше, чем в 2019 году. Однако в регионе было зарегистрировано только 606 официальных смертей от коронавируса в прошлом году". (...) "Низкие официальные данные о потерях привели к тому, что в некоторых случаях россияне не замечают опасности вируса, а в других - испытывают глубокое недоверие к сообщениям правительства в отношении пандемии. В октябре прошлого года опрос показал, что большинство россиян не поверили правительственным подсчетам случаев коронавируса: половина из тех, кто не поверил подсчетам, сочли их слишком высокими, а половина - слишком низкими. В феврале другой опрос показал, что 60% россиян заявили, что не планируют делать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", и что большинство считают коронавирус биологическим оружием", - говорится в публикации. "В Самарской области мать Инны Погожевой, акушер-гинеколог, умерла в ноябре после госпитализации с Covid-19 на основании компьютерной томографии. (...) Но в свидетельстве о смерти не было ни слова о Covid-19. По словам Погожевой, она не знает, чему верить о пандемии, в том числе в отношении того, стоит ли за этим, учитывая широко распространенные и ложные теории заговора, Фонд Гейтса. Но одно можно было сказать наверняка, сказала она: она не будет вакцинироваться даже после того, как вблизи увидела разрушение, которое несет Covid. В конце концов, если она не может доверять выданному государством свидетельству о смерти своей матери, почему она должна доверять российскому правительству в отношении безопасности вакцины? "Кто, черт возьми, знает, что они там намешали? - говорит Погожева. - Никому нельзя доверять, особенно когда дело касается этой ситуации". "Погожева просит повторно расследовать причину смерти ее матери. Ближайшие родственники медицинского работника, умершего от Covid-19, которым заразились на работе, имеют право на специальную выплату от государства. Кагарлицкой, отец которой был фельдшером, удалось изменить причину его смерти на Covid-19 после того, как ее возмущение стало вирусным в Instagram, и лично вмешался губернатор Самары". "Несмотря на все эти смерти, в России было минимальное сопротивление - даже среди критиков Путина - решению правительства оставить предприятия открытыми прошлой зимой и осенью. Некоторые сравнивают это с российским стоицизмом, или фатализмом, или с отсутствием альтернативы поддержанию экономики в рабочем состоянии при минимальной помощи со стороны государства", - отмечает The New York Times. "Демограф Ракша отмечает, что повышенная смертность, сопровождавшая хаос и нищету 1990-х годов, после распада Советского Союза, была более смертоносной, чем общие потери от пандемии. "Эта страна пережила так много травм, - говорит Ракша. - У людей, которые прошли через столько всего, складывается совсем иное отношение к смерти". (...) В подготовке статьи приняли участие Эллисон Макканн и Олег Мацнев Эллисон Макканн и Олег Мацнев внесли свой вклад в исследование. Источник: The New York Times