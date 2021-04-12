Россия обвиняет Берлин в пособничестве Навальному

"Спор между Москвой и Берлином по делу Навального все больше обостряется. По информации Der Spiegel, Россия выступила с официальной жалобой по поводу того, что Германия якобы помогла критику Кремля снять антипутинское видео".

"По информации Der Spiegel, посол России Сергей Юрьевич Нечаев еще 16 февраля обратился Министерство иностранных дел ФРГ. На встрече посол раскритиковал, что Навальный мог снять фильм о коррупционных обвинениях в адрес президента России Владимира Путина только с помощью правительства Германии. Таким образом, Берлин, по его мнению, стал сообщником критика Кремля", - передает издание.

"В частности, посол российского правительства пожаловался статс-секретарю Мигелю Бергеру на то, что немецкие власти дали Навальному возможность поехать в Дрезден после его лечения в берлинской клинике Charité в декабре 2020 года. Там кремлевский критик снял на видео жилой дом, где Путин жил во времена ГДР, будучи агентом КГБ".

"Кроме того, посланник Москвы раскритиковал немецкое правительство за предоставление Навальному доступа к архиву документов "Штази", где он смог ознакомиться с документами Путина".

"Обвинения из Москвы демонстрируют, насколько Кремль раздражен фильмом Навального", - отмечает издание, напоминая, что в двухчасовом фильме оппозиционера "речь идет о роскошном особняке на побережье Черного моря, стоимость которого якобы составляет около миллиарда евро и который оппозиционер приписывает Путину", а сам Путин "изображается в фильме эгоистом-коррупционером, который безудержно обеспечивает привилегиями себя и своих соратников".

"С точки зрения федерального правительства, обвинения Москвы в адрес Берлина беспочвенны. (...)Во время поездки в Дрезден Навального действительно сопровождали полицейские. Однако охрана лишь обеспечивала его безопасность, так как имелись опасения, что после отравления он может подвергнуться новым атакам", - поясняет издание.

"Второе обвинение России также несколько непонятно. Архив "Штази" доступен всем журналистам и ученым для проведения исследований. О находящихся там документах о жизни Путина в Германии неоднократно сообщалось в течение многих лет. То есть доступ к ним Навального было далеко не эксклюзивным".

"17 января критик Кремля вернулся в Россию и был сразу же арестован при въезде в страну. С тех пор он находится в заключении. (...) Самый известный оппонент Путина (...) уже более недели держит голодовку, требуя, чтобы к нему допустили одного из его врачей, что гарантировано ему законом".

"Члены Комитета по иностранным делам бундестага обвиняют Россию в "целенаправленных пытках". Многочисленные эксперты в области внешней политики призывают к проверке условий его содержания в колонии и в письме выразили свое "признание и полную солидарность" с Навальным".

"Сообщения о голодовке Алексея Навального удручают", - говорит Мануэль Сарразин, спикер партии "зеленых" по вопросам восточноевропейской политики и инициатор написания письма. По его словам, очевидно, что содержание Навального под стражей "больше не является безопасным. Мы не должны закрывать глаза на то, как путинская система снова подвергает Навального опасности", - передает слова политика Der Spiegel.