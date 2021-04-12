"Угрозы России в адрес Украины беспрецедентны. Вероятно, следует ожидать оккупации Донбасса", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Кремль привел в движение мощную армию. По оценке московского военного аналитика Павла Фельгенгауэра, по стране передвигаются сотни тысяч солдат - многие из них движутся в сторону украинской границы".

"Но чего хочет Россия, чего на самом деле хочет Путин? Мобилизация такого масштаба выходит за рамки всего, что было бы необходимо для угрожающего жеста в адрес Украины и нового президента США. Для этой цели было бы достаточно небольшого развертывания войск. Возможный ответ дает внутренняя политика России. Еще в ноябре 2017 года Путину доверяли 59% россиян - сегодня только 31%. В похожем положении находится и его партия. В сентябре должны состояться следующие парламентские выборы. Поэтому Путин может прибегнуть к проверенному инструменту: его популярность повысит маленькая победоносная война", - отмечает журналист Флориан Хассель.

"Заметьте: маленькая победоносная война. Война, в которой Россия завоюет большую часть Украины и, например, сухопутный мост в Крым, маловероятна. Конечно, украинская армия не является серьезным противником вооруженных сил России. Но благодаря повышению профессионализма своего персонала, созданию дополнительной территориальной обороны и поставкам современного оружия, такого как ПТРК "Джавелин", которые начались при президенте США Трампе, украинцы вполне могут нанести большие потери россиянам, если зона конфликта расширится", - говорится в статье.

"Иначе ситуация выглядит на оккупированном Донбассе, который Кремль уже контролирует с помощью как минимум 30 тыс. военнослужащих. Не случайно Путин с 2019 года раздал сотни тысяч российских паспортов на территории искусственных республик ДНР и ЛНР, упразднил украинский язык как государственный и лишил Украину недвижимого имущества, принадлежавшего ей ранее. Это - ползучая аннексия, за которой, вероятно, последует аннексия фактическая", - полагает автор статьи.

"Перед лицом всего этого украинцы бессильны. Даже после дальнейшей военной модернизации они не смогут вернуть Донбасс в течение многих лет, пока у власти в Москве будет находиться Путин с его постимперским мышлением, который без колебаний будет противопоставлять Украине всю свою военную мощь. В политическом плане у Киева тоже нет реальной альтернативы. Признание - вопреки нарушению Москвой законов - лидеров марионеточных режимов в Донецке и Луганске в качестве партнеров по переговорам, принятие законов об автономии или признание "выборов", проводимых в ДНР и ЛНР, стало бы государственным самоубийством", - подчеркивает издание.

"Действительно ли Путин решил аннексировать Донбасс, знает только он сам. Факт в том, что Москва на протяжении многих лет настолько радикально нарушает свои обязательства по Минским соглашениям и искореняет суверенитет европейского государства, что это давно должно было привести к дальнейшим санкциям. (...) Впрочем, такая жесткость маловероятна на закате канцлерства Ангелы Меркель - что играет на руку шефу Кремля", - констатирует Süddeutsche Zeitung.