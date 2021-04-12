Тот, кто поддается чарам Путина, поступает вопреки немецким интересам

"Будь то оборона, энергетика или миграция - Германия уже много лет ведет себя наивно по отношению к России. Теперь этой традиции последовал и возможный будущий канцлер ФРГ. Большую роль в этом играет вакцина "Спутник V", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер объявил, что его федеральная земля намерена приобрести 2,5 млн доз вакцины. Другие федеральные земли, прежде всего Мекленбург-Передняя Померания, тоже намерены сделать ставку на "Спутник". Под давлением земель министр здравоохранения Йенс Шпан согласился на переговоры с Россией", - передает журналист Клаус Гайгер.

"Зёдер, его коллега из Мекленбурга Мануэла Швезиг и другие поклонники "Спутника" предстают в образе ответственных политиков, утверждая, что дополнительные дозы вакцины спасут жизни людей. Но на самом деле их действия легкомысленны. Они не только дают ложные обещания гражданам, но и действуют вопреки интересам Германии", - утверждает автор статьи.

"Во-первых, Германии не нужен "Спутник". До конца сентября ФРГ получит более 200 млн доз вакцины. Для достижения коллективного иммунитета требуется всего около 120 млн доз. Проблема с вакцинацией в Германии острая, но не долгосрочная. "У нас нет абсолютно никакой необходимости в "Спутнике V", - заявил несколько дней назад Тьерри Бретон, глава рабочей группы ЕС по вопросу вакцин. Это правда, в том числе и в отношении Германии", - указывает издание.

"Во-вторых: Германия даже не сможет вовремя получить "Спутник". В России производство идет очень медленно - число вакцинированных на душу населения там до сих пор не составляет даже половины от числа вакцинированных на душу населения в Германии. Сейчас производитель "Спутника" развивает сеть зарубежных заводов. Но до того момента, как на них будет запущено производство, пройдут месяцы", - говорится в статье.

"Спутник V" - хорошая вакцина, она может помочь спасти много жизней по всему миру в ближайшие два года. Но в Германию и ЕС она поступит слишком поздно. Это значит, что покупка вакцины не принесет никакой медицинской пользы. Но принесет очень высокие политические издержки", - отмечает Die Welt.

"Ведь, в-третьих, для Кремля "Спутник V" - это инструмент власти. Вакцина призвана сыграть решающую роль в достижении ключевой среднесрочной цели текущей внешней политики России: отделить Германию и ЕС от трансатлантического альянса с США - и привязать их к России в долгосрочной перспективе".

"С момента вступления в должность президента США Байдена Кремль не упускает ни единой возможности недвусмысленно заявить об этой цели. Трансатлантический раскол, образовавшийся в годы Трампа, не должен снова исчезнуть. Европа, по мнению Кремля, не должна вновь укрепить свои позиции в НАТО, она должна дистанцироваться от США. (...) Европа - таков сигнал Кремля - должна выбрать или Россию, или США".

"Германия запуталась в мелких вопросах, связанных с пандемией. Путин и его окружение любят возвращаться в своих заявлениях в прошлое, вплоть до Первой мировой войны. Их главный посыл: в течение сотни лет США делали вид, что освобождают мир, но на самом деле поработили его. Европа должна, наконец, это понять - и начать более тесно сотрудничать с Россией. То, что Россия сейчас расширяет свое военное присутствие на востоке Украины и в то же время предлагает свою спасительную вакцину государствам ЕС - совпадение?", - задается вопросом издание.

"Германия и ЕС не должны забывать две вещи, - указывает Гайгер. - Во-первых, ЕС разделяет свои либеральные ценности с США, где недавно президент был избран демократическим путем. А не с Россией, где президент за два десятилетия превратил молодую демократию в единоличное господство. И, во-вторых, в мире, где США отворачиваются от Европы в сторону Азии, Россия - не альтернативный союзник, а соперник".

"Не прошло и года с тех пор, как канцлер ФРГ Ангела Меркель почти напрямую обвинила Кремль в "попытке отравления" критика режима Алексея Навального. Менее двух месяцев назад она раскритиковала приговор Навальному как "далекий от каких-либо норм правового государства". А теперь немецкие политики выступают против ЕС и хотят купить у России вакцину, которая не нужна?".

"Не покупка "Спутника V", а отказ от него стал бы диктующим будущее сигналом немецкой и европейской политики", - уверен автор статьи.

"Маркус Зёдер, однако, поддается чарам Кремля. Или же он весьма легкомыслен в своем желании использовать российскую вакцину, чтобы ненадолго выделиться на политической арене. Оба варианта, - констатирует Die Welt, - неприемлемы для потенциального будущего канцлера ФРГ".