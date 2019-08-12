Человек, который изменил мир: семь качеств Владимира Путина

"Двадцать лет назад к власти в России пришел Владимир Путин. С тех пор он руководит страной с большими амбициями. Населению приходится платить за это высокую цену", - пишет немецкое издание Handelsblatt. Журналист издания Матиас Брюггманн приводит семь качеств Владимира Путина.

1. Реформатор

"В первые 2,5 года в должности он расчищал то, что оставил после себя его предшественник Ельцин: основополагающие реформы в сфере налогообложения, приватизация земель или реформа предпринимательского права. Путин консолидировал государство, которое грозило развалиться при Ельцине - в том числе и посредством безжалостных кампаний против сепаратистской кавказской республики Чечни. Кроме того, благодаря введению фиксированного подоходного налога, ему удалось повысить налоги государства и вовремя выплачивать зарплаты и пенсии и даже постепенно их повышать", - говорится в статье.

"После того, как бежали медийные олигархи Борис Березовский и Владимир Гусинский, а бывшему олигарху Ходорковскому пришлось провести в колонии почти 10 лет, большинство крупных бизнесменов отказались от своих амбиций, подчинились Кремлю или же добровольно продали свое имущество государственным концернам, как, например, миллиардер Роман Абрамович. Сильные при Ельцине и плюралистические СМИ оказались под контролем Кремля", - пишет Брюггманн.

2. Создатель олигархов

"Однако класс олигархов вовсе не был упразднен, - отмечает издание. - На их месте появились "госолигархи": владельцы крупных концернов, боссы фактических монополистов "Роснефти", "Газпрома" или "Сбербанка", а также близкие друзья Путина с петербургских времен, владеющие вместе с шефом Кремля дачным кооперативом "Озеро", своего рода поселком из загородных домов на берегу озера неподалеку от столицы на Неве".

3. Экспансионист

"Растущий экономический кризис и значительно падающий рейтинг Путин преодолел в 2014 году крупным внешнеполитическим маневром: сначала "зеленые человечки" - российские солдаты без знаков отличия - аннексировали украинский полуостров Крым. Затем российские войска начали массировано поддерживать сепаратистов на востоке Украины".

"Война в Донбассе больше является частичным вторжением России, чем гражданской войной, - считает Брюггманн. - И она служит трем целям: продемонстрировать модернизированную военную силу России, поставить под сомнение Украину как образец реформ для России и провести новые границы в Европе".

4. Сеятель расколов

"В своих иллюзиях Путин считает, что перевес на его стороне, - продолжает издание. - Он сознает, что в условиях растущих экономических проблем на Западе призывы к отмене антироссийских санкций становятся все громче - и санкции могут быть ослаблены без уступок со стороны Кремля".

"В оценке Путина мнения расходятся: люди вроде экс-канцлера Герхарда Шредера видят в нем "демократа чистой воды", другие презирают его как бесцеремонного самодержца", - отмечает издание.

Путин "хочет вернуть Россию на мировую арену, расколоть Европу и сделать Россию снова одной из определяющих сил на континенте, - считает Брюггманн. - (...) Для этого он делает ставку на поддержку популистских партий в Евросоюзе, на свою сильно модернизированную армию, на нарушение договора о РСМД, заключенного еще Горбачевым и Рейганом, на новые, разобщающие Европу дебаты о довооружении, а также на свою роль в Сирии".

5. Геостратег

"После того, как в Сирии - а также в Венесуэле и других регионах - Путин показал, что на Россию можно полагаться, от концепции западных ценностей будут удаляться и другие спорные главы государств, - указывает издание. - С помощью Ирана он втянул Турцию в военную игру в Сирии, одновременно перетянул Анкару на свою сторону посредством продажи системы ПРО С-400 и значительно ослабил турецкое влияние на Центральную Азию. К тому же Путин организовал сотрудничество с Саудовской Аравией и нефтяным картелем ОПЕК, он также демонстрирует развивающееся сотрудничество с Китаем".

6. Уклонист от экономических проблем

"Путин, несомненно, способствовал экономическому росту России после упадка ельцинских лет. (...) Но сегодня экономические итоги правления Путина неприглядны: учитывая прогнозируемый рост экономики на 1,2% и 1,7% в этом и следующем году, Россия с большим отрывом стоит позади всех восточноевропейских стран".

"Повышение НДС, пенсионного возраста и затяжной экономический кризис снизили авторитет Путина среди народа. Сегодня за чертой бедности живут 21 млн россиян, что составляет 14,3% населения. (...) В 2018 году, согласно опросам, 18% населения не признавали Путина, сегодня таких 38%. Тенденция сильно растет", - констатирует издание.

"Путин делает ставку на государственный сектор, а не на средний класс и предпринимательство. Значительно выросли в первую очередь зарплаты чиновников и служащих государственных концернов, таких как "Газпром", "Роснефть" и "Сбербанк".

7. Циник

"Путин, если наблюдать за ним в течение десятилетий, неоднократно менял образ. Сохранялись лишь его воля к власти и цинизм", - отмечает издание. Так, после трагедии с затонувшей подводной лодкой "Курск" в 2000 году, Путин, "будучи тогда еще неопытным политиком, безучастно и неловко улыбаясь, сказал в американском шоу Ларри Кинга: "Она утонула". "Когда теперь жертвы масштабных наводнений в Сибири спросили его, могут ли они переехать в другой крупный город, шеф Кремля ответил: "Там пожары".

"То, во что Путин в геополитическом смысле превратил страну, уступающую по экономической силе Италии или Южной Корее, почти гениально, - заключает Брюггманн. - Однако это осуществляется за счет внутренней дестабилизации. Страна по-прежнему беззащитна перед несчастными случаями, связанными с ядерными разработками, которые недавно произошли в двух регионах, мощными природными катастрофами, такими как огромные лесные пожары в Сибири, или по-прежнему преобладающей зависимостью России от сырьевой конъюнктуры".

"Демографический спад, вызванный старением населения, усиливается переездом на Запад миллионов молодых россиян, которые не видят на своей родине ни свободы слова, ни свободы предпринимательства".

"Россия далека от того, чтобы снова стать технологической державой, какой некогда был Советский Союз (...). А растущей конфронтацией с Западом Путин все больше превращает Россию в младшего партнера новой мировой державы Китая", - резюмирует Handelsblatt.