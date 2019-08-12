"Очевидное самоубийство" Джеффри Эпштейна взбудоражило Америку

"Смерть нью-йоркского миллиардера, обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, и его связи с многими знаменитостями разжигают разнообразные слухи", - пишет журналист Le Figaro Морен Пикар.

"(...) Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и не признавший себя виновным, накануне гибели узнал от своих адвокатов, что федеральный суд в Нью-Йорке опубликовал против него досье в несколько сотен страниц, где раскрывались его агрессивные действия в отношении несовершеннолетних девочек в возрасте от 12 до 14 лет, а также имена его предполагаемых сообщников по педофильской сети, охватывающей политико-судебные круги. Эпштейну грозило 45 лет тюрьмы. Своим самоубийством он в последний раз поиздевался над своими хулителями и жертвами, лишив тех девушек, которые надеялись поприсутствовать на его суде, назначенном на июнь 2020 года, возможности встретиться с ним взглядом и вызвать в нем раскаяние", - отмечает автор статьи.

"Между тем, Америка забурлила. А, может, смерть Эпштейна вполне устраивает тех деятелей, которые оказались облиты грязью в откровениях, обнародованных в пятницу? Почему через 6 дней после того, как он, арестованный 6 июля при выходе из самолета, впервые попытался покончить с собой 23 июля в своей камере, психологи из пенитенциарной администрации сняли с него особый контроль как над человеком, склонным к суициду?" - вопрошает издание.

(...) "У Джеффри Эпштейна была информация о Билле Клинтоне, и теперь он мертв!" - делает заключение актер Терренс Уильямс, а его пост тотчас ретвитнул сам Дональд Трамп.

"(...) Однако в судебных документах, обнародованных в пятницу, в показаниях жертвы Вирджинии Роберт Джуффр обвиняется не только Билл Клинтон. Сейчас Джуффр 36 лет, она описывает "систему вербовки", применявшуюся Эпштейном для того, чтобы ловить свою сексуальную добычу, и его вербовщицей Гислейн Максвелл, дочерью покойного магната прессы Роберта Максвелла. Учениц лицея отслеживали на выходе из школ во Флориде или Нью-Йорке, их представляли Эпштейну в его резиденции в Палм-Бич или Верхнем Ист-Сайде, затем их брали в сексуальное "рабство" и "обменивались" ими с другими предполагаемыми насильниками: такими как принц Эндрю, герцог Йоркский и третий ребенок королевы Елизаветы, бизнесмен Лесли Векснер, адвокат и юрист Алан Дершовиц, бывший сенатор штата Мэн Джордж Митчелл, бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, руководитель отеля Hyatt Том Притцкер и менеджер хедж-фонда Гленн Дубин", - говорится в статье.

"Смерть Эпштейна вызывает серьезные вопросы, на которые необходимо ответить", - предупреждает прокурор США Уильям Барр, который сказал, что он "потрясен" преждевременной смертью подозреваемого и объявил о начале внутреннего расследования. В 2008 году необъяснимо снисходительное обхождение с Эпштейном привело к тому, что прокурор Флориды Александр Акоста впервые освободил Эпштейна после всего лишь 13-месячного тюремного заключения. Впоследствии Акоста, ставший министром труда в администрации Трампа, был вынужден уйти в отставку 12 июля", - указывает Le Figaro.

Федеральный прокурор Нью-Йорка Джеффри Берман, столкнувшись с разочарованием жертв, в субботу пообещал, что смерть Эпштейна не положит конец расследованию: "Всем тем смелым молодым женщинам, которые уже высказались, и многим другим, которые еще сделают это, я позволю себе повторить, что мы по-прежнему полны решимости бороться за вас, и что наше расследование (...), которое включает обвинения в заговоре, остается открытым".