Путин, Трамп, Меркель и Джонсон: в конце августа Макрон развивает активную дипломатическую деятельность

"Перед саммитом "Большой семерки" в Биаррице, который начнется 24 августа, Эммануэль Макрон 19 августа в форте Бегансон примет своего российского коллегу - ключевого игрока по таким горячим вопросам, как Иран и Сирия", - пишет журналист Le Figaro Фабрис Ноде-Ланглуа.

"В выходные 24 и 25 августа Эммануэль Макрон с большой помпой и у себя дома возобновляет свою работу на дипломатическом фронте. Впервые со времени саммита в Довиле в 2011 году под руководством Николя Саркози Франция приветствует в Биаррице саммит G7, где встречаются семь великих экономических держав из тридцати самых развитых государств мира", - говорится в статье.

"Предварительно глава государства завершит подготовку к началу дипломатического года приемом 19 августа в форте Брегансон - на этот раз Владимира Путина. Россия была исключена из формата G8 (в который она вступила в 1998 году) после аннексии Крыма в 2014 году. Однако Москва является ключевым игроком в таких острых вопросах, как Иран и Сирия, не говоря уже об Украине, а Елисейский дворец, в соответствии с линией поведения Эммануэля Макрона, "готов разговаривать со всеми", - отмечает автор статьи.

"Но и без Владимира Путина встреча клуба семи западных стран может оказаться не слишком безоблачной. Поскольку президенту Французской республики придется считаться с непредсказуемым Дональдом Трампом, который только что резко раскритиковал своего "друга Эммануэля" по поводу Ирана и все еще угрожает дополнительными пошлинами на французские вина или немецкие автомобили. Последнее пришествие в "Группу семи" Бориса Джонсона также обещает создать особое настроение: он высадится на Баскских землях за два месяца до крайнего срока, который он намеревается соблюсти для вступления в силу "Брекзита". - указывает журналист.

"Одной из главных тем саммита, выдвинутых Эммануэлем Макроном, помимо проблемы неравенства, является борьба с изменением климата. Он рискует вновь подчеркнуть изоляцию Дональда Трампа по этому досье, - пишет LeFigaro. - Париж мечтает о такой "Большой семерке", где внимание будет сфокусировано не столько на единодушии в окончательном коммюнике, сколько на "реальных обязательствах" и на открытости саммита навстречу гражданскому обществу, как настаивают в Елисейском дворце".