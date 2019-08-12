В Москве стратегия репрессий терпит неудачу

Перед лицом растущего протеста Кремль безмолвствует. Аресты, обыски и насилие со стороны полиции расширили базу оппозиции", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Протестное движение москвичей находится в восходящей фазе. По данным независимого объединения "Белый счетчик", которое специализируется на подсчете протестующих, 10 августа на проспекте Сахарова собралось от 50 тыс. до 60 тыс. человек", - говорится в статье.

"(...) "Нас никогда еще не было так много! Путин и Собянин не могут игнорировать нас", - радостно сказала 22-летняя студентка Анна, услышав, как кто-то объявил со сцены, что пришли 50 тыс. человек. Она объяснила Le Temps, что впервые участвует в митинге. "Мне нет дела до политики, но я пришла, потому что они [полицейские] избивают и бросают невинных студентов в тюрьму. Они не имеют права красть у нас наше будущее".

34-летняя преподавательница Ангелина говорит, что она настроена скептически. "Массы приходят, когда митинг санкционированный, но эти же люди прячутся, как только возникает опасность. С ними мы не освободимся от Путина", - поясняет преподавательница университета, которая называет себя "очень левой". По ее мнению, перемены могут наступить только в том случае, если поднимутся провинциальные пролетарские массы. "Но сегодня у них нет ни лидера, ни понимания того, что надо делать. Я думаю, что это движение закончится плохо, репрессии станут все более жестокими".

"На данный момент нет никаких признаков того, что усилия власти по запугиванию ослабевают", - говорится в публикации.

Как указывает адвокат Павел Чиков, глава правозащитной организации "Агора": "Московские судьи массово налагают штрафы, следственный комитет обвиняет в сфабрикованных преступлениях, прокуратура лишает родительских прав [протестующих, пришедших с детьми], армия внезапно отправляет молодых людей, которые пытаются от нее ускользнуть, на военную службу, судебные приставы без предупреждения приходят для изъятий, врачи отказывают в госпитализации [арестованным], операторы мобильные телефоны блокируют интернет".

Политолог Аббас Галлямов считает, что нынешнее протестное движение - "это процесс политического созревания городского среднего класса. Он достиг уровня, когда к социальной группе проходит осознание того факта, что действующие политические институты не отражают ее интересов. Почувствовав это, группа предъявляет претензию на власть. После этого действующий режим может властью поделиться, интегрировав представителей группы в действующие институты, либо попытаться эту группу проигнорировать. Она в таких случаях начинает борьбу против режима. Это сейчас и происходит".

"В государственных верхах - полная тишина. Ни Владимир Путин, предпочитающий заниматься международными вопросами, ни кто-либо из членов правительства ни слова не сказали о протестах. Хотя жесткая манера не дает ожидаемых для Кремля результатов, российский президент выставил себя напоказ вдали от Москвы, в Крыму, в окружении членов клуба "патриотических байкеров", известного своей лояльностью по отношению к Кремлю", - отмечает Гриншпан.