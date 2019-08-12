Миллениалы приводят в отчаяние отрасль активного отдыха и туризма - они слишком ленивы для спорта

На протяжении многих лет показатели производителей одежды и снаряжения для активного отдыха и туризма неуклонно шли вверх - но теперь этой тенденции внезапно пришел конец: в 2018 году в отрасли впервые зафиксирован спад. "Причина пугает: активный отдых на природе более не интересен для молодых людей", - констатирует немецкое издание Stern.

"Молодые люди в Европе намного меньше занимаются спортом, чем раньше", - сказал Арне Стрейт, генеральный секретарь европейского отраслевого союза European Outdoor Group. В моде сегодня лень. Согласно данным 2017 года, почти половина всех европейцев - 46% - ведут абсолютно неактивный образ жизни. Они даже не выходят гулять, говорит Стрейт".

"Для молодежи намного привлекательнее смартфоны, чем подвижные виды спорта. Старые слоганы больше не срабатывают в этой целевой группе, ведь они основываются на том, что пеший туризм, альпинизм или езда на велосипеде - это привлекательные занятия, однако сегодня они больше не являются таковыми", - отмечает издание.

"Отчуждение от природы начинается сегодня уже в детстве. Время, которое дети проводят на свежем воздухе, постепенно сокращается. Британское исследование, проведенное в 2016 году, показало, что сегодня дети проводят на улице около 4 часов в неделю, что в два раза меньше, чем проводили их родители. Экскурсии проводятся все реже, чаще всего это вылазки в парк, всегда под контролем взрослых", - говорится в статье.

Продажи European Outdoor Group снизились в 2018 году на 1%. "Спрос упал почти во всех категориях товаров. (...) Продажи одежды для активного отдыха и туризма упали на 0,8%, обуви - на 0,7%. Сфера пешего туризма годами являлась гарантом роста. Теперь же продажи рюкзаков упали на 2,6%, а спальных мешков и вовсе на 4,7%", - передает Stern.