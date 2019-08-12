"Несмотря на дождливую погоду, в протестах за честные и свободные выборы в Москве приняли участие без малого 50 тыс. человек, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Это крупнейший санкционированный митинг, который когда-либо проходил в России".

"Люди разгневаны уже на протяжении нескольких недель в связи с тем, что из-за формальных, очевидно надуманных ошибок избирательная комиссия отстранила от участия в выборах в Мосгордуму оппозиционных кандидатов . (...) Многие граждане просто больше не хотят мириться с тем, что государственной власти, в том виде, в котором ее определяет Кремль, нет альтернативы, - отмечает автор статьи Пауль Катценбергер. - Представители "Единой России" считаются настолько коррумпированными и некомпетентными, что многие из них сегодня делают вид, что являются независимыми кандидатами. Людей возмущает невероятное высокомерие власти при одновременном застое, говорит московский политолог Лилия Шевцова". Именно это продемонстрировали участники митинга в прошлую субботу. "Мне не все равно", "Один за всех и все за одного", "Заложникам - свободу, людям - выбор" - такие лозунги можно было прочесть на их плакатах.

"Отсылка к заложникам была явным намеком на арест почти всех оппозиционных политиков, которые с начала протестных акций в июле были приговорены к 12-30 суткам ареста, среди них - ведущий оппозиционный политик Алексей Навальный".

"То, что протесты проходят без лидеров, является, по мнению политолога Андрея Колесникова из Московского Центра Карнеги, "впечатляющим", несмотря на то, что последние митинги в Москве казались менее координированными, чем первая крупная демонстрация 20 июля", - передает издание.

"Российское гражданское общество дает понять: "Мы здесь, нас много, и мы это покажем", говорит политолог. "Из этого складывается очень противоречивая картина. Ведь гражданский протест не может изменить систему, но он может до определенной степени изменить общество".

"Изменения в обществе, о которых говорит Колесников, выражаются в том, что в последнее время российскому гражданскому обществу, к удивлению многих наблюдателей, удавалось противостоять государственной власти", - отмечает Катценбергер. Так, благодаря протестам, в Екатеринбурге отказались от строительства храма на месте одного из немногих парков города, а единодушный протест коллег против ареста журналиста Ивана Голунова способствовал его освобождению.

"Сегодня гражданское общество может противостоять государственной власти, правда, только в вопросах, которые не ставят под сомнение авторитарную систему как единое целое. Однако если оппозиция хочет выдвигать на выборах собственных кандидатов, то, по мнению Кремля, речь вполне заходит о системном вопросе. А этого власть имущие, по словам Колесникова, не допустят, задействовав при необходимости полицию и применив силу", - говорится в статье.

Это проявилось и в субботу: во время "прогулки" протестующих к администрации президента после митинга полиция задержала 256 человек. По всей стране задержано 352 человека.

"В России авторитарная политическая система, - говорит политолог Колесников, - оппозиционеры на государственных должностях не предусмотрены", - передает Süddeutsche Zeitung.