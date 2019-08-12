Смертельное купание в Балтийском море

"В Германии в результате заражения бактерией рода вибрионов умерла женщина. Число таких случаев может вырасти в связи с изменением климата", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

То, что купание в Балтийском море может привести к смертельному инфекционному заболеванию, вероятно, удивит многих людей. Однако именно это произошло в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания: женщина преклонного возраста умерла, заразившись бактерией Vibrio vulnificus, принадлежащей к роду вибрионов.

"Эти бактерии опасны прежде всего для людей с хроническими заболеваниями, - поясняет автор статьи Берит Ульманн. - Диабет, заболевания печени, болезни, сопровождающиеся ослаблением иммунной системы, а также преклонный возраст являются факторами риска".

"Как правило, эти палочкообразные бактерии проникают в организм человека через повреждения кожи. У людей, входящих в группу риска, они вызывают раневые инфекции. Также могут появляться диарея, высокая температура и озноб. При своевременном приеме антибиотиков инфекцию можно остановить. В некоторых случаях может развиться смертельный сепсис", - говорится в статье.

"Вибрионы обитают преимущественно в слегка соленой воде. Если температура воды поднимается выше 20 градусов Цельсия, возбудители размножаются особенно интенсивно". Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценивает риск заражения микроорганизмами в Балтийском море как средний, в то время как Черное море отличается высоким риском, пишет издание.

"Исследователи опасаются, что количество случаев возникновения инфекционных заболеваний, вызванных вибрионами, будет расти по мере нагрева морей в результате изменения климата, - отмечает издание. - Их рост был зафиксирован уже в прошлые годы. Так, если в 1980-е годы в странах, имеющих выход к Балтийскому морю, ежегодно регистрировалось менее 10 случаев, то в первом десятилетии нового тысячелетия их число возросло до 20-30 случаев в год. В период с 1996 по 2005 год Центром по контролю и профилактике заболеваний США был зафиксирован рост таких заболеваний на 40%. Правда, в США люди заражаются инфекцией в основном в результате употребления в пищу сырых или подвергшихся недостаточной термообработке морепродуктов. Источником опасности являются в первую очередь устрицы".

"В одном из исследований ученые также продемонстрировали, что за последние пять десятилетий температура поверхности морей повысилась на один градус Цельсия. Одновременно выросло и число бактерий-вибрионов в пробах воды, взятых учеными в девяти различных районах Северной Атлантики и Северного моря. (...) Людям с открытыми ранами на теле стоит избегать контакта с теплой морской водой, - указывает Tages-Anzeiger. - Особенно это касается людей с ослабленной иммунной системой".