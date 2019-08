12 августа 2019 г. Марк Беннеттс | The Times В то время, когда тысячи россиян выходят на улицы, Путин позирует с байкерами "Десятки тысяч людей не испугались жестких действий полиции и приняли участие в крупнейшей акции протеста в Москве почти за десятилетие на фоне того, как рейтинги президента Путина упали до самого низкого уровня с 2001 года", - пишет The Times. - По данным независимой наблюдательной группы, в протестах приняли участие до 60 тыс. человек. Толпа, размахивая бело-сине-красными российскими флагами, скандировала "Путин - вор!" и "Мы не боимся!". Это был пятый выходной подряд, в течение которого в городе протестовало оживившееся оппозиционное движение". "Силы государственной безопасности провели операцию в военном стиле, направив тысячи сотрудников ОМОНа и солдат в доспехах. Хотя основной разрешенный митинг проходил, в основном, без происшествий, позднее полиция произвела более 250 арестов, поскольку сторонники оппозиции попытались собраться возле здания администрации президента около Кремля. Полицейский в маске ударил женщину в живот, а ОМОНовцы, размахивающие дубинками, преследовали молодых демонстрантов вдоль улиц с модными кафе. Человека с церебральным параличом тащили в полицейский грузовик, скрестив ему руки за спиной", - передает издание, добавляя, что в Санкт-Петербурге полиция также задержала 79 человек на митинге оппозиции. "(...) Протесты отражают широко распространенное недовольство Путиным, который в пятницу отметил 20 лет у власти в качестве премьер-министра или президента. Опросы показывают, что 43% проголосовали бы за него на президентских выборах, что является его самым низким рейтингом с начала его первого срока полномочий, - пишет газета, указывая, что бренд правящей партии Путина, "Единая Россия", "настолько токсичен, что все кандидаты от этой партии принимают участие в выборах, которые пройдут в следующем месяце, как независимые". "(...) Аналитики считают, что правительство обеспокоено тем, что протесты могут распространиться по всей России, где растет недовольство бедностью и коррупцией на высоком уровне. Эти демонстрации являются самым крупным вызовом оппозиции Путину с 2011-2012 годов, когда более 100 тыс. человек выступали с протестами в Москве в связи с фальсификациями на парламентских выборах. (..)", - говорится в статье. "Между тем, в то время как полиция повязывала протестующих в Москве, российское телевидение показывало президента Путина в Крыму вместе с "Ночными волками", прокремлевской байкерской организацией. В отношении "Ночных волков" российская полиция вела расследование в 2012 году в связи с перестрелкой с конкурирующей структурой, в результате которой один байкер погиб, но никаких обвинений предъявлено не было. Они попали под санкции в США за связи с сепаратистами на Украине", - пишет The Times. "Путин находится в дружеских отношениях с "Ночными волками" с 2009 года и является их почетным членом. Он столкнулся с обвинениями в том, что оторван от российской молодежи после того, как на выходных сказал, что байкеры - "крутые ребята". Александру Залдостанову, их лидеру, 56 лет. Пользователи соцсетей также задаются вопросом, почему на Путине не было шлема, что является правонарушением в России", - отмечает издание. Источник: The Times