Почему российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не лидирует в глобальной гонке

"(...) Вывод на орбиту "Спутника-V" (так называется российская вакцина-кандидат) всех удивил, хотя, по признанию российских органов здравоохранения, вакцина поступит в гражданский оборот лишь с января 2021 года. Это не ставит ее в лучшую позицию в гонке за создание долгожданного средства от Covid-19 (...)", - пишет Le Figaro.

"(...) ВОЗ ссылается на более чем 140 проектов. А 28 находятся уже на стадии клинического тестирования, которое состоит из трех этапов оценки. 6 уже вышли на финишную прямую и начали набор добровольцев для третьей фазы. Это последний этап клинического тестирования, в котором участвуют группы численностью до нескольких сотен человек. (Что соответствует заявлениям российских властей о медицинском персонале). Среди них американский стартап Moderna, а также британцы из Оксфордского университета с фармацевтической компанией AstraZeneca, немцы из компании BioNTech в союзе с компанией Pfizer (США) и, наконец, три китайские группы: Sinovac, Институты вирусологии в Ухане и Пекине. "Чтобы третья фаза была эффективной, вирус должен широко циркулировать, - объясняет Камилла Лохт, ведущий научный сотрудник Национального института здравоохранения и медицинских исследований в Институте Пастера в Лилле. - Нужно иметь возможность тестировать большое количество людей, которые могут быть инфицированы". Вот почему большинство этих вакцин в настоящее время проходят тестирование в таких странах, как Бразилия, США или Южная Африка", - говорится в статье.

"Проекты основаны на разных подходах, то есть на различных типах вакцины. Команда из Оксфорда решила использовать модифицированный аденовирус шимпанзе, встроив в него участок генома Sars-CoV-2 с целью добиться иммунизации. Положительные результаты были опубликованы в выпуске журнала The Lancet от 20 июля. Три китайские лаборатории используют классическую технологию, заключающуюся в инокуляции инактивированного вируса Sars-Cov-2. Процесс изготовления и производства довольно сложен, но его достоинством является то, что он уже известен. Американцы из Moderna и альянс BioNTech-Pfizer разработали другой метод, который является более инновационным и уникальным для человеческого организма. Эта вакцина, известная как РНК-вакцина, обходится без векторного вируса и должна способствовать более быстрому развитию иммунитета", - отмечает автор статьи.

"Российский проект, представленный Владимиром Путиным, разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве. Как и в Оксфорде, здесь используется аденовирус. В международных регистрах клиническое тестирование официально находится только в первой фазе, на которой проверяется безопасность вакцины для того, кому она вводится, - пишет Le Figaro. "Вакцина, возможно, продвинулась дальше и успешно прошла первую и вторую фазу, - комментирует Камилла Лохт. - Но заявление со стороны Владимира Путина о том, что вакцина готова, это в лучшем случае неясность, а в худшем - манипуляция".

"Заявление России способно привести в замешательство, но оно не должно заслонять тот факт, что исследования по разработке вакцины против Covid-19 продвигаются особенно быстро. Число научных публикаций, свидетельствующих об успехе клинической фазы, растет", - указывает журналист. "Обычно разработка вакцины занимает около десяти лет, - поясняет Камилла Лохт. - Мы можем только порадоваться тому, что дела идут быстрее и многие результаты представляются обнадеживающими".

"(...) Вопреки тому, что решил объявить Владимир Путин, Россия (пока?) не выиграла гонку, однако по-прежнему сложно определить, кто действительно находится в лучшем положении, - говорится в публикации. "Вакцины на основе РНК-посредника действительно новаторские, - анализирует Мари-Поль Киени, ведущий научный сотрудник Национального института здравоохранения и медицинских исследований и президент комитета по вакцинам против Covid-19 во Франции. - Они показали интересные результаты на людях во время первой фазы, подтверждены на макаках-резус. Это очень здорово, но быть уверенным еще рано. Однако рассматривать создание вакцины в 2021 году вполне возможно. Я разумная оптимистка".