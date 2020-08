12 августа 2020 г. Питер Бейкер | The New York Times Трамп против Путина: соперничество за вакцинное мужское достоинство "(...) Когда президент России Владимир Путин торжественно объявил во вторник, что его страна произвела первую в мире вакцину против коронавируса, эксперты в области общественного здравоохранения в Соединенных Штатах обеспокоились, что Трамп почувствует себя вынужденным вступить в соперничество за фармацевтическое мужское достоинство, поспешно развернув свою собственную вакцину еще до того, как она будет полностью протестирована", - передает The New York Times. "Я уверена, что это даст ему новый стимул, чтобы подталкивать американские научно-исследовательские разработки и Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) шевелиться быстрее, - заявила д-р Маргарет Гамбург, комиссар FDA при президенте Бараке Обаме (...). - Если он верит в то, что тестирование вызывает случаи заболевания, я подозреваю, что он может подумать, что не тестировать вакцину или лекарство - это в порядке вещей". Издание указывает, что (...) стремление остановить пандемию коронавируса "уже переросло в геополитическую гонку между крупнейшими державами мира". "Российская вакцина, одобренная без обширных испытаний, обычно требуемых на Западе, может быть рабочей, полагают американские ученые. Но если это не так, то поспешный процесс может представлять опасность не только для россиян, но и для многих других, если Трамп поспешно попытается сравнять счет с предполагаемым достижением, - говорится в статье. - (...) Две фармацевтические компании перешли к фазе III испытаний в Соединенных Штатах, заключительную стадию тестирования перед тем, как вакцина может быть одобрена. Но ученые выразили обеспокоенность, что испытания могут быть свернуты из-за желания Трампа добиться политической победы до всеобщих выборов 3 ноября". "Белый дом заявил, что решение об утверждении вакцины будет зависеть от данных, а не от политики, хотя Трамп неоднократно связывал свою операцию Warp Speed с календарем избирательной кампании. Он предположил, что вакцина может быть запущена ко дню выборов, хотя ученые указывали, что для завершения испытаний потребуется время до начала следующего года. (...) На брифинге во вторник президент не прокомментировал заявление России, но похвастался "огромным прогрессом" в области создания американской вакцины и заявил, что "мы очень близки к ее одобрению". "Операция Warp Speed - крупнейшая и самая передовая операция такого рода в мире и в истории", - сказал он, продемонстрировав свою тягу к соперничеству. "Путин не видел необходимости ждать более масштабных испытаний в России, где медицинская система не считается такой строгой, как в Соединенных Штатах, несмотря на перспективу того, что она может сработать не так, как предполагается, или идаже оказаться небезопасной. Но сделав это, он поставил Трампа в неловкое положение, учитывая дружбу между двумя мужчинами", - отмечает газета. "Если судить по проявлениям того, что представляется почтением Трампа к Путину, а также по постоянному личному стремлению к "победе", Трамп может пожелать воспроизвести у себя в стране то, что он считает триумфом российской вакцины", - сказала Моника Шох-Спана, старший научный сотрудник Центр безопасности здоровья Джонса Хопкинса. "Дэвид Креймер, специалист по России из Международного университета Флориды и бывший помощник госсекретаря при президенте Джордже Буше, отмечает, что Трампу следует использовать момент, чтобы подвергнуть испытанию свое стремление к улучшению отношений с Россией. "Помимо контроля над вооружениями, борьба с вирусом должна быть одной из проблем, над которыми мы и Россия должны работать вместе, а не еще одним источником конкуренции, - подчеркнул он. - Тем не менее, скорость, с которой русские нашли вакцину, должна вызывать озабоченность и рискует обострить уровень недоверия между нашими двумя сторонами, если она не сработает или даже причинит вред". (...) Источник: The New York Times