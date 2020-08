12 августа 2020 г. Мэттью Розенберг и Джулиан Барнс | The New York Times Сожжение Библии, российское новостное агентство и история, которая была слишком хороша, чтобы проверять ее "Для некоторых из самых громких сторонников президента Трампа эта история была слишком хороша, чтобы проверять ее: протестующие Black Lives Matters в Портленде, штат Орегон, сожгли стопку Библий, а затем бросили в огонь и американские флаги. В доказательство этой истории было даже видео", - пишет The New York Times. "Эта история почти идеально подходила для основного тезиса кампании Трампа - что с либералами и демократами приходит безбожный беспорядок - и в течение нескольких часов после появления в начале этого месяца она стала вирусной среди республиканцев. О ней написали The New York Post и The Federalist, заявив, что протестующие показали "свое истинное лицо". Сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, сказал о протестующих: "Вот кто они на самом деле". Дональд Трамп-младший, сын президента, написал в Twitter, что "антифа перешли к "фазе сжигания книг". "Правда была куда более приземленной, - полагает газета. - Представляется, что несколько из многих тысяч протестующих сожгли одну Библии - или, возможно, две - чтобы разжечь больший огонь. Никто из других протестующих, похоже, этого не заметил или не обратил на это внимания". "Тем не менее, спеша изобразить всех протестующих фанатиками, сжигающими Библию, немногие из политиков или комментаторов, оценивавших этот инцидент, нашли время, чтобы проверить правдивость истории или выяснить, что ее источник - поддерживаемое Кремлем новостное видеоагентство. И теперь, дни спустя, портлендское сожжение Библии , похоже, стало одним из первых вирусных российских дезинформационных хитов в ходе президентской кампании 2020 года", - утверждает The New York Times. (...) Американские чиновники все более уверены в своих оценках и заявляют, что российская тактика эволюционирует. По их словам, Москва отказалась от фейковых аккаунтов в социальных сетях и ботов (...). Вместо этого русские все больше полагаются на англоязычные новостные сайты, чтобы продвигать провокационные истории, которые могут быть подхвачены и распространены американцами, многие из которых проявили не меньшее желание, чем иностранные державы, разжигать межпартийные разногласия внутри США ", - говорится в статье. "Российская техника - это своего рода отмывание информации, сродни отмыванию денег. Истории берут начало на поддерживаемых Россией новостных сайтах, некоторые из которых напрямую связаны с московскими шпионскими агентствами, утверждают чиновники и эксперты. Затем американцы подхватывают их в социальных сетях или в местных новостных агентствах, и их происхождение быстро становится замутненным. Часто к тому времени, когда история достигает большей части своей американской аудитории, мало что указывает на то, что она была создана для разжигания недовольства и углубления политических разногласий", - сообщает издание, добавляя, что "некоторые из информационных агентств, используемых Россией, хорошо известны, например, RT, финансируемая Кремлем сеть, видеоагентство которой, Ruptly, разместило видео сожжения Библии", в то время как другие, менее известные, "напрямую связаны с российскими шпионскими агентствами, и используются для активного тестирования тем и историй, чтобы определить, какие из них развернутся лучше всего". (...) История о сожжении Библии в Портленде "(...) является хрестоматийным примером того, как работает российская операция по отмыванию информации, и насколько мощным оружием она может быть", - отмечает The New York Times: "(...) видео, на котором основана история, поступило от Ruptly, которое регулярно дает прямую трансляцию протестов в течение нескольких часов каждую ночь, а затем монтирует короткое видео на основе амых ярких событий. В прямой трансляции и ролике, позже отредактированном Ruptly, показана как минимум одна Библия, горящая после полуночи 1 августа, когда некоторые протестующие пытались развести костер. В другом клипе показано то, что могло быть той же Библией или второй книгой. Можно увидеть небольшую толпу, слоняющуюся вокруг, некоторые из людей наблюдают, как пламя усиливается, но вид и звуки этой сцены указывают на то, как будто она далека от основной акции протеста". "Похоже, Библию использовали в качестве растопки два демонстранта, разжигающих огонь. Никакой заметной реакции со стороны толпы не наблюдается, когда книгу бросают в огонь вместе с прутьями и ветками, страницами блокнотов и газетами. Толпа радуется, когда в огонь бросают американский флаг. (...) (Репортер The New York Times заметил грузовик, раздающий бесплатные Библии на протестах ранее той ночью, хотя было неясно, была ли сожженная книга из их числа)", - говорится в статье. "Вместо этого Ruptly в ту ночь сделал сожжение Библии фокусом своего освещения протестов. (...) RT, сеть, которой принадлежит Ruptly, также написала целую историю о сожжении Библии. Оттуда эта история попала в Twitter, (...) где она впервые была опубликована аккаунтом, в котором в качестве местоположения его пользователя указано два города - Оклахома-Сити и Абу-Даби, и у него всего несколько десятков подписчиков. Вскоре он был удален. Но прежде ,чем аккаунт исчез, его твит подхватил малазиец по имени Ян Майлз Чонг (...). Чонг добавил свой комментарий к первоначальному твиту, сильно преувеличив то, что было показано в видео Ruptly. "Левые активисты приносят стопку Библии, чтобы сжечь их перед зданием федерального суда в Портленде", - написал он. Его твит быстро лег в основу целого дня возмущения со стороны правых новостных агентств, республиканских политических деятелей и альтернативных правых комментаторов. Именно твит Чонга побудил Трампа-младшего, Теда Круза и многих других высокопоставленных республиканцев высказаться. (...) С тех пор его ретвитнули более 26 тыс. раз", - информирует газета. " Отвечая на вопрос о своем твите, Чонг сказал, что он "просто шерстил Twitter по слову "Портленд", "как я обычно делаю", и услышал разговоры о сожжении Библии. Он не видел того, о чем писал в своем Twitter - как горели стопки Библий. Все, что он видел, это видео Ruptly о единственно горящей Библии. (...) Чонг не выглядит как человек, причастный к этому делу. Он регулярно публикует в Twitter несколько видеороликов о протестах за вечер, и, по его словам, в его намерения "определенно не входило продвигать только одну историю". "(...) Большая часть российских усилий получают гораздо меньше внимания и разворачиваются на гораздо менее известных веб-сайтах. Американские чиновники в конце прошлого месяца определили один из этих веб-сайтов - InfoRos, издание, которое, по их словам, контролируется российской военной разведкой ГРУ, и используется для проверки различных тем дезинформации, направленных на американцев, канадцев и европейцев. Например, вместе с пандемией распространялась дезинформация о COVID-19, а истории об опасностях, исходящих от НАТО, к настоящему времени стали "старым стандартом", - отмечается в статье. "Российская разведка стала более изощренной и более обеспеченной ресурсами в своем использовании онлайн-дезинформации, - указал сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, цитируя недавний доклад Государственного департамента о российской дезинформации. - Методы, использованные в 2016 году, кажутся почти рудиментарными и причудливыми". "InfoRos, по словам нынешних и бывших американских чиновников, находится в сети, управляемой ГРУ, в которую входят два других номинально независимых новостных сайта: OneWorld.Press и InfoBrics. Эти сайты, в свою очередь, распространяют истории на сайтах альтернативных правых и левых в Северной Америке и Европе, которые восприимчивы к антиправительственным и часто конспиративным месседжам, продвигаемым русскими". "В некоторых случаях можно отследить прямую связь от операций ГРУ до американских веб-сайтов, продвигающих теории заговора. Одна такая история появилась в январе, когда, по сообщению издания InfoBrics, информатор раскрыл, что крушение самолета Malaysia Airlines над восточной Украиной, где поддерживаемые Россией сепаратисты сражались с правительственными силами, организовали британские шпионы и бывший президент Украины Петр Порошенко (...). История была подготовлена научным сотрудником Центра синкретических исследований, аналитического центра в Сербии, который также считается связанным с российской разведкой. Затем статья была опубликована InfoBrics. В свою очередь, ее подхватил независимый сайт Duran, базирующийся на Кипре, который часто распространяет российскую дезинформацию. Ни американское правительство, ни правительства союзников публично не заявили, что Duran имеет прямые связи со шпионскими агентствами России. Но на этом сайте объединяются дезинформация, спонсируемая российским государством, и второстепенные теории, утверждает кибер-аналитик НАТО, который говорил на условиях анонимности, потому что он не имеет права выступать публично". "По словам аналитика, Россия отдает предпочтение этому веб-сайту и другим подобным веб-сайтам, потому что он публикует генерируемый пользователями контент, что позволяет ему служить "координационным центром" для предпочитаемых Москвой нарративов. Duran неоднократно атаковал НАТО, и альянс отслеживает взаимодействия между сайтом и новостными сетями, явно поддерживаемыми Россией, такими как RT и его видеоагентство Ruptly", - указывает издание. "Сам Duran не имеет высокой популярности. Но он часто дает информацию вебсайтам в США и Европе, которые ее имеют, о чем свидетельствует фейковая история о крушении рейса 17 Malaysia Airlines. Статья перешла с Duran на популярные американские сайты, посвященные заговорам, такие как ZeroHedge и RedPill.Institute. К тому времени, когда она стала распространяться в социальных сетях, мало что указывало на его происхождение: анализ The New York Times обнаружил 287 твитов, которые точно соответствовали тексту заголовка Duran: "Украинский осведомитель раскрывает, что трагедия MH-17 была организована Порошенко и британской секретной службой". Однако 166 твитов были связаны с Zerohedge; и только 40 связаны с Duran", - отмечается в публикации. "В настоящий момент больше усилий тратится на то, чтобы просто продолжать размещать эти хлебные крошки на этих различных сайтах и в различных блогах, а затем надеяться, что их подхватят на аутентичном уровне", - заявил Брет Шейфер, который отслеживает дезинформацию в Alliance for Securing Democracy в Вашингтоне. Затем зачастую это просто дело повторения. "Вы так или иначе продолжаете поднимать эту тему, - рассказал он. - Она просто в своем роде стоит перед глазами у людей, и они начинают думать: если это то, что просачивается каждые две недели, то в ней должно быть что-то значимое". В написании статьи принял участие Майк Бейкер Источник: The New York Times