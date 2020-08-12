Маску не следует рассматривать как препятствие для нашей свободы

"Никакие нормы, законы, институты не могут сказать нам, что мы должны делать и что правильно. Однако наши действия и наш выбор влияют на окружающих нас людей", - пишет доктор философии и филологических наук Мелисса Фокс-Муратон в издании Slate.fr.

"Согласно статье 4 Декларации прав человека и гражданина 1789 год, "Свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому". Или, согласно популярному изречению: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого", - говорится в статье.

"Такие напоминания необходимы в то время, когда все больше и больше манифестантов по всему миру резко критикуют обязанность носить маску как посягательство на личную свободу, и когда во Франции даже иногда возникает проблема насилия, как показывает случай с одним мужчиной, которого в начале августа избили в его магазине за то, что он потребовал ношения маски", - отмечает автор статьи.

"(...) Этот вопрос обсуждается с апреля, когда Лига прав человека подала в суд, посчитав, что муниципальный указ мэра города Со о ношении маски и введении комендантского часа является посягательством на основные свободы", - продолжает автор.

"(...) Раздаются голоса противников ношения масок, они предполагают, что такая обязанность посягает на их свободу слова, совести или частной жизни. На большом митинге в Берлине 1 августа, где собралось около 20 тыс. человек со всей страны, протестующие осудили обязанность носить маску как некую форму рабства и потребовали права быть "свободными", - пишет Slate.fr.

"(...) Сегодня любой вопрос выбора сразу приспосабливается к дискурсу о свободе личности. Поступая так, мы часто забываем о том, что свобода - это не отсутствие каких-либо ограничений или абсолютное самоопределение, и что наши свободы существуют в социальной и политической сфере и, следовательно, ограничены свободами других", - комментирует Фокс-Муротон.

"Как прекрасно сказал Монтескье в своей книге "О духе законов", свобода может быть гарантирована только в контексте ограничений и соблюдения закона:

"Действительно, в демократиях народ, по-видимому, делает, что хочет. Но политическая свобода состоит совсем не в том, чтобы делать то, что хочется. В государстве, т. е. в обществе, где есть законы, свобода может заключаться лишь в том, чтобы иметь возможность делать то, чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, чего не должно хотеть. Необходимо уяснить себе, что такое свобода и что такое независимость. Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Если бы гражданин мог делать то, что этими законами запрещается, то у него не было бы свободы, так как то же самое могли бы делать и прочие граждане".

"(...) Применимы ли подобные соображения к ношению маски? По мнению некоторых людей, эта обязанность представляет собой вмешательство государственной власти в их личный выбор, некий патернализм, который они считают неприемлемым. Они говорят, что каждый человек должен решить, хочет ли он подвергнуть себя опасности или взять на себя риск заболеть. Государство не должно вмешиваться в выбор и предпочтения", - отмечает эксперт.

"Если такой аргумент допустим, то подобный тип рассуждения действителен только в тех случаях, когда выбор и предпочтения не допускают какого-либо ущерба, причиненного другим, и не влекут за собой никаких ограничений их прав или основных свобод. Однако в случае ношения маски речь идет не об обязанности защищать себя, а о мере, направленной на защиту других, особенно наиболее уязвимых членов нашего общества", - поясняет философ.

"Всеобщая декларация прав человека гарантирует свободу слова и убеждений, однако не следует забывать и о другом праве, упомянутом в статье 3: "Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность". Именно здесь вступает в действие ограничение, наложенное на нашу свободу, о котором упоминалось в Декларации прав человека и гражданина и в книге Монтескье. Поскольку в случае пандемии, которая ежедневно уносит жизни тысяч людей во всем мире и приводит к многочисленным сопутствующим экономическим и социальным убыткам, можно приводить аргументы о том, что защита жизни, свободы и безопасности других должны иметь приоритет над свободой мнений, убеждений или индивидуальных предпочтений. Если есть простые и эффективные средства для замедления распространения болезни и гибели людей, такие как ношение маски, то их следует рассматривать не как препятствие на пути к нашей свободе, а, наоборот, как способ ее проведения в жизнь", - считает Фокс-Муратон.

"(...) Напомним, что даже интеллектуалы, отстаивавшие гораздо более радикальную концепцию человеческой свободы, такие как Жан-Поль Сартр, который утверждал, что свобода - это возможность выбора себя независимо от политического контекста или норм, никогда не говорил, что осуществление свободы возможно без ограничений. Философ, в частности, считал, что абсолютная свобода идет рука об руку с абсолютной ответственностью", - передает автор статьи.

"Никакие нормы, законы, институты не могут сказать нам, что мы должны делать и что правильно. Однако наши действия и наш выбор влияют на окружающих нас людей, и именно потому, что эти действия являются свободными, мы должны отвечать за их последствия. Другими словами, радикальная концепция свободы подразумевает повышенное осознание того, что мы держим в своих руках жизнь (и свободу) другого человека", - отмечает издание.

"Какой бы ни была наша концепция свободы, нет никаких юридических или моральных аргументов в поддержку идеи о том, что обязанность носить маску противоречит этой свободе. Единственный аргумент в этом направлении мог бы считаться приемлемым, хотя он далеко не всегда упоминается в социальных сетях или во время манифестаций. Это аргумент экономического характера. Маски на самом деле стоят дорого, и особенно в такой стране, как Соединенные Штаты, где 10% населения в настоящее время не имеют достаточно еды, требование носить маску для того, чтобы выйти на улицу, при том, что не предусматривается раздача этих масок или финансовая помощь этим группам населения, действительно может представлять собой нарушение свободы передвижения. Между тем, это не должно служить аргументом против ношения маски, а, наоборот, побуждать наши общества гарантировать равный доступ к ресурсам, необходимым для существования, а также защиту прав для всех", - резюмирует Мелисса Фокс-Муратон.