Они единодушны лишь в вопросе газопровода

"Во время пандемии коронавируса министр иностранных дел ФРГ Маас отправился в Россию - ведь отношениям между Берлином и Москвой грозит разлад", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Сергей Лавров, давний угрюмый представитель российской внешней политики, кое-что подготовил для своего гостя, - повествует журналист Даниэль Бресслер. - Документ. Обе стороны, говорится в нем, рассматривают в качестве "важной цели своей политики поддержание международного мира и достижение разрядки напряженности". Хайко Маасу нужно было лишь ознакомиться с документом, он уже подписан".

"50 лет назад, 12 августа 1970 года, Вилли Брандт и Вальтер Шеель от имени ФРГ поставили в Кремле свои подписи под Московским договором, который наметил новую восточную политику. Впрочем, момент, когда оба министра склонились над историческим договором, был лишь коротким мгновением сентиментальности. "Там, где есть необходимость разъяснения, лучше всего говорить открыто", - объяснил Маас перед вылетом то, почему он на один день отправляется в Россию посреди пандемии коронавируса. Не секрет, "что не в последнюю очередь из-за убийства в берлинском парке Тиргартен, которое Генеральная прокуратура ФРГ приписывает российским государственным структурам, в прошлом году мы оказались в сложном фарватере", заявил он".

"(...) "Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек", - сказал Маас. Убийство в Тиргартене гражданина Грузии, которое привело к высылке Германией и Россией двух дипломатов с каждой стороны, и хакерская атака на бундестаг дополнительно усложнили напряженные с начала украинской войны отношения - и это, считает Маас, нельзя так оставлять".

"Лавров не совсем неожиданно опроверг так сформулированные обвинения, назвав их "безосновательными" и ответил контратакой. По его словам, в период с начала 2019 года по конец мая 2020 года российский координационный центр по компьютерным инцидентам зафиксировал 75 случаев кибератак на Россию, исходивших из "германского сегмента" интернета. В 65 случаях Россия обратилась к германским ведомствам, но получила ответ только в 7 случаях. Говорить открыто - хорошо, сказал Лавров, но нужно и предпринимать конкретные действия. В конце концов, заявил он несколько театрально, германская сторона решилась на обсуждения на экспертном уровне. А что касается убийства в Тиргартене, то здесь германская сторона, по словам Лаврова, не предоставила доказательств причастности государственных органов России. Германия безуспешно направляла 17 запросов, перечислил в ответ Маас. Из двух запросов о предоставлении правовой помощи Россия лишь на один ответила "наполовину". (...) Теперь, по его словам, все зависит от решения суда в Берлине. Если он установит причастность российских госорганов, "придется принять в расчет, что мы снова на это отреагируем".

"Достаточно единодушными оба министра кажутся лишь в вопросе газопровода "Северный поток-2", строительство которого США хотят остановить на последних метрах с помощью санкций. Ни у одного государства "нет права диктовать энергетическую политику ЕС с помощью угроз", подчеркнул Маас. В этом он согласен с Хайко, сказал Лавров. Подобные санкции Россия считает такими же неправомерными, как и санкции ЕС в отношении России, добавил он, и единодушия снова как ни бывало", - отмечает издание.

"Чтобы, несмотря на все конфликты, все же проявить мирную позицию, Маас полетел из Москвы в Санкт-Петербург. Германия в качестве "гуманитарного жеста" финансирует в измученном пандемией городе модернизацию госпиталя для ветеранов войн, в котором также проходят лечение жертвы блокады Ленинграда немецким вермахтом. (...) "С большим потрясением и исполненный стыда" он смотрит на судьбы и воспоминания выживших. (...)"Это военное преступление, совершенное немцами. Настолько варварское, что даже спустя 75 лет после окончания войны сложно, будучи министром иностранных дел Германии, найти в себе смелость попросить прощения", - заявил Маас.