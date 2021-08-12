Пажитник повышает либидо и снижает проявления сексуальных проблем, утверждают ученые

"Пажитник - растение, широко используемое в индийской кухне - повышает либидо и сокращает такие проблемы, как сухость влагалища у здоровых женщин, сообщают индийские исследователи Эксперты давали органический экстракт пажитника (FHE) 24 менструирующим женщинам в возрасте от 20 до 48 лет. По сравнению с теми, кто не получал экстракт, у женщин отмечалось повышенное либидо, пониженная раздражительность и повышенный уровень эстрадиола, основного женского полового гормона", - передает Daily Mail.

"Эстрадиол - эстроген - "модулирует сексуальное желание у женщин" и участвует в регуляции менструального репродуктивного цикла. У женщин в период менопаузы пажитник может уменьшать дискомфорт, связанный с сухостью влагалища, сексуальной дисфункцией, приливами, потоотделением, нарушением сна, перепадами настроения и депрессией", - говорится в статье.

"Пажитник содержит биоактивные соединения, называемые сапонинами, которые, вероятно, участвуют в выработке ряда половых гормонов, включая эстрогены и андрогены. Пажитник "может рассматриваться как естественная альтернатива при сексуальных проблемах у женщин", - утверждает исследовательская группа, возглавляемая экспертами из компании Akay, занимающееся специями и находящейся в Кочине в Индии.

Листья и семена пажитника используются в индийской кулинарии как трава и как пряность соответственно. Измельченные в порошок семена пажитника используются в смесях специй, таких как гарам масала, пишет газета. "Однако женщинам следует избегать употребления пажитника во время беременности, поскольку он может привести к преждевременным схваткам, что приведет к выкидышу, - оговаривает газета. - Вот почему карри - популярный выбор беременных женщин при задержке родов".

Семена пажитника (Trigonella foenum-graecum) - популярная кулинарная специя и лекарственная трава, широко применяемая в Индии, говорят авторы исследования. "Настоящее исследование показало, что FHE помогает поддерживать нормальный гормональный баланс, и влечет за собой значительное снижение сексуальных проблем и показателей раздражительности среди участников исследования", - указали они.

"Гормональный анализ также показал повышенный уровень тестостерона, основного полового гормона у мужчин, который также вырабатывается яичниками у женщин. У женщин относительно небольшое количество тестостерона выбрасывается в кровоток яичниками и надпочечниками. По словам авторов, тестостерон и другие андрогены "играют важную роль в здоровой женской сексуальной функции, особенно в стимулировании сексуального интереса и поддержании влечения". "Тестостерон инициирует половую активность и усиливает сексуальное влечение и поведение", - говорится в исследовании.

"Кроме того, тестостерон играет важную роль в регулировании клиторально-влагалищной физиологии, облегчая генитальную лубрикацию, усиливая чувствительность и наполнение кровью", - подчеркивают ученые.

"Для исследования эксперты набрали в общей сложности 48 женщин, 24 из которых получали 500 мг экстракта в день и 24 - плацебо в том же количестве в течение 42 дней, - сообщает Daily Mail. - У тех, кто принимал FHE, состояния, связанные с сексуальными проблемами, улучшились на 41,6%, а раздражительность - сократилась на 40%. В группе плацебо улучшение сексуальных проблем произошло всего в 18,2% случаев, а раздражительность снизилась на 20,2%. Более того, FHE не вызывал никаких побочных эффектов или нежелательных реакций, отмечают ученые в своей статье, опубликованной в Clinical Phytoscience".