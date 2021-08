12 августа 2021 г. Люк Гардинг | The Guardian Шпионаж в старом стиле: арест британца имеет привкус холодной войны "Арест британского гражданина в Берлине по обвинению в шпионаже в пользу русских имеет отчетливый привкус холодной войны. В последние годы Кремль обвиняют в проведении ряда впечатляющих киберопераций. (...) Но наряду с этими драматическими сюжетами XXI века Россия продолжает незаметно практиковать то, что можно назвать обычным шпионажем. 57-летний мужчина, арестованный во вторник, работал в посольстве Великобритании в Берлине. Он не был дипломатом. Его точная роль официально не раскрывается, но он, похоже, является сотрудником более низкого уровня", - сообщает The Guardian. "Британец, которого назвали только как Дэвид С., был пойман после передачи документов за наличные сотруднику российской разведки, утверждают прокуроры. Этот эпизод полностью соответствовал бы схеме Кремля, которая во многих отношениях не изменилась со времен КГБ. В коммунистическую эпоху шпионские агентства восточного блока обычно нацеливались на сотрудников западных посольств, работающих на младших должностях. Лишь изредка они вербовали контакты на высоком уровне"? - говорится в статье. "Это шпионаж в старом стиле, - сказал Дэвид Кларк, бывший специальный советник покойного министра иностранных дел Робина Кука. - Вы находите человека, который готов, чтобы его убедили сделать это за деньги разведывательной службы". "Мы очень привыкли к мысли, что все происходит в виртуальном мире хакерства и утечек. Это похоже на возврат к прошлому". "Тайная полиция Восточной Германии - Штази - специализировалась на отправке агентов "Ромео" для соблазнения секретарш, работающих в Бонне, столице Западной Германии. Эта тайная кампания была чрезвычайно успешной. Секретарей иногда уговаривали передать своим любовникам документы и посольскую корреспонденцию. По сути, секретарши были перевалочным пунктом для всех видов конфиденциальной информации", - напоминает газета. "По словам Кларка, арестованный в Берлине сотрудник посольства вполне мог передать в Москву важные материалы. "Было бы неправильно предполагать, что у него не было доступа только потому, что он был сотрудником низкого уровня. Например, если вы можете добраться до человека, который измельчает документы, вы можете получить эти документы. Или вы нанимаете уборщика, который опустошает мусорные корзины в конце дня и выполняет неквалифицированную работу". Газета напоминает, что в последние годы по всей Европе произошли подобные берлинскому эпизод, связанные со шпионажем в пользу России - в Норвегии, во Франции, в Австрии. "(...) В 2018 году после отравления Сергея и Юлии Скрипалей "Новичком" в Солсбери правительство Великобритании и его союзники выслали более 150 российских шпионов. Это была крупнейшая коллективная высылка недружественных сотрудников разведки. Великобритания выслала 23 дипломата из посольства России в Лондоне". "Теоретически этот шаг нанес сокрушительный удар по разветвленной шпионской сети России и ее способности вербовать западные источники. В реальности, однако, он, похоже, просто дал небольшую передышку. Аналитики считают, что с тех пор Россия незаметно восстановила свои разведывательные возможности, присылая новые лица и проверяя различные возможности". "Через некоторое время русские снова набирают обороты, - полагает Кларк. - Карательные действия Терезы Мэй из-за Солсбери не должны были стать долгосрочным ответом на подобные вещи". "Между тем, у нынешнего обитателя Даунинг-стрит, похоже, нет аппетита к серьезным действиям против российского шпионажа, - отмечается в статье. - Как отметил в среду теневой министр внутренних дел Ник Томас-Саймондс, Борис Джонсон до сих пор игнорировал рекомендации прошлогоднего доклада по России (...)". "Шпионские агентства Владимира Путина не всевидящие и не всезнающие. Но у них большой опыт и оппортунистический подход. Если есть какая-то слабость - человеческая или техническая - они попытаются ее использовать", - заключает автор публикации Люк Гардинг. Источник: The Guardian