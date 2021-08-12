После дела NSO Израиль и Марокко продолжают сближение

(...) "Сближение между Израилем и Марокко все равно продолжается, несмотря на скандал NSO. В среду, 11 августа, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетил королевство - впервые с 2003 года - почти через месяц после того, как 17 СМИ, включая Le Monde и Amnesty International, разоблачили использование марокканскими службами безопасности израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO, для слежки за журналистами и политическими активистами, а также за французскими деятелями", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Луи Имбер.

"Досье на Pegasus, которое ставит в неловкое положение обе столицы, нигде не стоит в программе этого визита. В Марокко Лапид намерен углубить нормализацию отношений между двумя странами, заключенную в декабре 2020 года через Вашингтон. Тем самым он принимает на себя наследие, оставленное Биньямином Нетаньяху, архитектором примирения в области безопасности, а затем и дипломатических соглашений, которые начиная с 2020 года позволили Израилю не таясь организовывать взаимодействие с четырьмя арабскими государствами (Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко) без каких-либо уступок палестинцам", - говорится в статье.

(...) "В среду Лапид посетил мавзолей, где похоронены короли Хасан II и Мухаммед V, а затем встретился со своим коллегой Насером Бурита. В четверг он должен был официально открыть дипломатическое представительство в Рабате. Королевство не забывало о том, что оно принимало не простого министра, а возможного будущего главу правительства. Лапид стоит у истоков коалиции, которая в июне свергла Нетаньяху после 12 лет непрерывного правления. Согласно хрупкому соглашению между ним и его партнерами, он должен унаследовать пост премьер-министра в 2023 году", - указывает автор статьи.

"О контракте, подписанном израильской фирмой NSO, обеспечивающей удаленное наблюдение за смартфонами, с марокканским государством и одобренном министерством обороны Израиля, в среду израильской дипломатии сказать было нечего. Как и о соглашении в области киберзащиты, подписанном двумя странами в июле, касающемся "оперативного сотрудничества, исследований, разработок и обмена информацией", по данным Национального управления кибербезопасности Израиля", - сообщает издание.

"Согласно нашей информации, именно благодаря этому контракту оператор марокканских служб безопасности перехватил номера мобильных телефонов президента Франции Эммануэля Макрона, главы его правительства и 14 министров, которые тогда находились у власти, для возможного установления слежки со стороны израильской программы Pegasus", - пишет Le Monde.

(...) "Королевство, задушенное экономическим кризисом из-за Covid-19, полагается на мощную диаспору - от 700 тыс. до 1 млн израильтян марокканского происхождения - для наращивания своей торговли с Израилем и привлечения инвестиций. Они никогда не прекращались, несмотря на закрытие в 2000 году марокканского контактного офиса в Тель-Авиве в начале второй интифады", - напоминает журналист.

(...) "Сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами, в рамках которого произошла продажа Марокко израильского программного обеспечения Pegasus, гораздо старше - оно датируется 1960-ми годами. Нет никаких признаков того, что скандал с NSO его нарушит. При этом стремление к сближению по-прежнему зависит от второй проблемы: Западной Сахары. Королевство согласилось возобновить отношения с Израилем в обмен на признание Вашингтоном суверенитета Марокко над этим регионом, оставленным бывшим испанским колонизатором в 1976 году. И это неоценимый выигрыш для короля Мухаммеда VI, который рискнул столкнуться с общественным мнением, которое по-прежнему привержено к палестинскому делу", - анализирует автор публикации.

"С тех пор израильские аналитики считают, что еврейское государство могло помочь Марокко в военном отношении и с точки зрения разведки в его борьбе против Фронта ПОЛИСАРИО, движения за независимость Западной Сахары", - указывает издание.

(...) "В дипломатическом плане, президент США Джо Байден, безусловно, приветствовал израильско-арабское сближение, за которое выступал его предшественник Дональд Трамп. Но его администрация еще должна рассмотреть решение Трампа по Западной Сахаре, - указывает Имбер. "Соединенные Штаты и Израиль вместе способствовали укреплению суверенитета Марокко. Но для того, чтобы нормализация была действенной, этот прогресс должен продолжиться и в будущем", - считает Дори Голд, бывший генеральный директор министерства иностранных дел, близкий к Нетаньяху.