Ставка на снятие ограничений Covid-19 в Англии оказалась удачной

"Вопреки ожиданиям, с момента снятия ограничений 19 июля количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании сократилось вдвое", - пишет корреспондент Le Monde в Лондоне Эрик Альбер.

"Объявляя 19 июля об отмене всех санитарных ограничений для Англии, Борис Джонсон не скрывал некоторой озабоченности. "Жизненно важно, чтобы мы действовали осторожно", - обратился к своим жителям премьер-министр Великобритании. После этого стал очень быстро распространяться вариант Дельта, и было зарегистрировано более 50 тыс. случаев заражения в день, что оказалось близко к пику третьей волны в январе", - говорится в статье.

"Однако через три недели выяснилось, что ставка оказалась верной. Хотя маски больше не являются обязательными, в концертных залах, ночных клубах или футбольных стадионах больше нет разрешенного числа посетителей, которому нужно следовать, пандемия, судя по всему, отступает. Число случаев заражения коронавирусом сократилось вдвое и составило в среднем 26 тыс. за последние семь дней", - указывает автор статьи.

(...) "Подобный ход развития заболевания застал врасплох большинство эпидемиологов, а также само правительство Великобритании. Министр здравоохранения Саджид Джавид публично прогнозировал возможный пик в 100 тыс. случаев заражения в день, что стало бы самым высоким уровнем, когда-либо зарегистрированным для данной пандемии. Нил Фергюсон, эпидемиолог из Имперского колледжа Лондона, чьи модели распространения эпидемий сыграли решающую роль в убеждении Джонсона ввести первый локдаун в марте 2020 года, даже упоминал о 200 тыс. случаев в день", - пишет Le Monde.

(...) "На самом деле, никто не понимает, что происходит", - признался 4 августа в журнале Nature Джон Эдмундс, эпидемиолог, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).

"В отсутствие определенности были предложены два основных объяснения этого парадокса. Первое связано с Евро-2020, который проходил с 11 июня по 11 июля. В футбольном соревновании Англия вышла в финал, и каждая игра побуждала англичан собираться вместе в пабах, фан-зонах или просто группами дома. В день финала орды болельщиков с утра до вечера праздновали его по всей стране - до тех пор, пока их команда не потерпела поражение - в основном без масок и социального дистанцирования. "Когда чемпионат прекратился, мы стали свидетелями быстрого снижения числа заражений", - подчеркивает Пол Хантер, профессор медицины в Университете Восточной Англии. В качестве доказательства он приводит тот факт, что число заражений в Шотландии, где национальная команда сыграла 22 июня, начало снижаться тремя неделями ранее", - сообщает журналист.

"Согласно второму объяснению, одновременно с отменой санитарных ограничений начались школьные каникулы. "По всей Европе такая связь очевидна: когда школы закрываются, распространение эпидемии сокращается, - отмечает Хантер. - Это не обязательно связано с передачей коронавируса между учениками, это также могут быть родители, которые, например, больше не встречаются при выходе из школы".

(...) "Возможно, к этому следует добавить эффект от приложения для мобильных телефонов против Covid. В июле, когда число случаев заражения увеличилось, миллионам британцев было автоматически приказано самоизолироваться после того, как они стали контактными лицами. Это привело к значительным сбоям в работе предприятий, особенно магазинов и ресторанов, которые изо всех сил пытались найти достаточное количество работников, но, вероятно, это отчасти остановило распространение вируса", - комментирует автор публикации.

(...) "Вне всякого сомнения, такой успех был бы невозможен без очень широко вакцинированного населения. Во вторник, 10 августа, в Великобритании был достигнут порог в три четверти дважды вакцинированных взрослых, и 89% получили хотя бы одну инъекцию. Это снижает распространение вируса, но, прежде всего, значительно ограничивает количество тяжелых случаев заболевания. В июле число случаев заражения коронавирусом в стране приблизилось к январскому, но госпитализаций было 4 раза меньше, а смертей в 20 раз меньше", - продолжает журналист.

"Мы достигаем эндемического равновесия", - надеется Хантер. Ясно, что вирус не исчезнет, но в окружении вакцинированных и уже инфицированных людей он находится под контролем, что вызывает ограниченные санитарные потери. Хантер считает, что воздействие Covid-19 может постепенно уподобиться воздействию других легких коронавирусов, которые существуют уже давно. "В среднем мы болеем коронавирусом каждые четыре года. Только в Великобритании это 17 млн случаев в год, и вы почти не слышите об этом. Мы должны перестать беспокоиться о количестве заражений Covid и сосредоточиться на серьезности заболевания, которое он вызывает. Иначе мы рискуем долгое время испытывать страх".

"Подобный оптимизм разделяют не все ученые. За неделю количество случаев заражения перестало падать и даже немного выросло. "Слишком рано думать, что все закончилось", - отмечает Грэм Медли, профессор моделирования инфекционных заболеваний из LSHTM, в журнале The Atlantic. По его мнению, большим испытанием станет сентябрь, когда начнется новый учебный год и наступит осень", - резюмирует Эрик Альбер.