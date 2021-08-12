Сексуальное неравенство: в этом году женщины начинают мастурбировать 14 августа

(...) "Этот опрос был заказан Womanizer, брендом бесконтактных секс-игрушек с вакуумным массажем, пусть так. Но даже за пределами коммерческого интереса результаты наблюдения остаются в силе. В 17 странах, опрошенных в июле прошлого года - от Австралии до США, включая Швейцарию, Гонконг, Россию и Южную Корею, гендерный разрыв в плане мастурбации составляет 62%. Что позволяет заказчикам опроса объявить 14 августа Всемирным днем эгалитарной мастурбации, поскольку только с этой даты женщины начнут доставлять себе наслаждение, тогда как мужчины получают удовольствие уже с января", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Мари-Пьер Женекан.

"Однако прогресс есть, отмечает бренд. В прошлом году разрыв составлял 68%, и этот день пришелся на 5 сентября... Два эксперта, сексопатолог и сексолог, в качестве причин этой дискриминации называют стыд, невежество, отсутствие доступности, и объясняют способы ее преодоления", - говорится в статье.

(...) "Разве это табу? Стоит набрать в поисковой системе слово "женская мастурбация", как многочисленные сайты попытаются объяснить ее преимущества и то, как в ней преуспеть. По мнению наблюдателей, мастурбация способствует расслаблению, благодаря вырабатываемым ею эндорфинам, она облегчает боль и позволяет лучше сконцентрироваться. Кроме того, она развивает самопознание, помогает направлять партнеров и увеличивает частоту оргазмов, уточняет журнал Santé Magazine, который советует удлинить фазу "я почти готова", чтобы сделать апофеоз более интенсивным.

(...) "Еще один совет, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Разогреться. Музыка, ванна, свечи. Такая прелюдия пришла к нам из Индии. "Пробудите муладхара-чакру, нажимая обеими руками в форме треугольника на шесть сантиметров ниже пупка в течение примерно трех минут. Эта область высвободит энергию тазового дна".

(...) "В Швейцарии мужчины мастурбируют 174 раза в год, в то время как женщины занимаются мастурбацией только 49 раз. Таким образом, мастурбационный разрыв составляет 72%, что устанавливает наш эгалитарный день на отметке 20 сентября и приближает к Японии, оказавшейся на последнем месте, с ее М-Днем 8 октября. США являются наиболее прогрессивными с М-Днем, установленным на дату 28 июня. Вдобавок к этому - осмелимся это сказать - 15% швейцарцев считают женскую мастурбацию "чем-то отвратительным и неприличным". Зато 33,9% из них считают, что для женщин более приемлемо использование секс-игрушек, по сравнению с 6,3% для мужчин", - пишет Le Temps.

"Меня не удивляет эта последняя цифра, - комментирует Зоя Блан-Скудери, сексолог из Лозанны. - Мужчины часто остерегаются секс-игрушек, считая их конкурентами. Это нелепость, поскольку следует сказать и повторить: подавляющему большинству женщин для достижения оргазма необходима стимуляция клитора, и, следовательно, если они ласкают или стимулируют себя с помощью секс-игрушек, в то время как мужчины в них проникают, их партнеры не должны усматривать в этом жесте свою некомпетентность".

(...) "Тридцатилетняя основательница терапевтического центра Sexopraxis дополнительно поясняет свою идею: "Вследствие этого, вопреки распространенному мнению, ласки руками и куннилингус - это не прелюдия. Для женщин эти практики являются главными".

"Шестидесятилетняя сексопатолог Беатрис Дево Стилли идет еще дальше. "Все женское удовольствие носит клиторальный характер. Даже во время проникновения стимулируются луковицы клитора. Более того, женщина создана для экстаза, потому что, благодаря клитору, только у нее есть орган, единственная функция которого - доставлять удовольствие!"

(...) "Женский оргазма, сила которого оценивается в 7 раз выше мужского оргазма, пугает и осуждается Церковью и патриархатом, их страшит подобное обретение свободы", - считает Беатрис Дево Стилли.

(...) "Эксперт поясняет, что на заре возникновения религии женское удовольствие приветствовалось, так как считалось, что если женщина получает удовольствие, то ее дети будут здоровыми. Церковь также постулировала, что совместное удовольствие крепче связывает семейную пару, о чем свидетельствует Песнь песней. К сожалению, с приходом Реформации и взглядами, согласно которым из-за секса следует испытывать чувство вины, женщин обязали предпочесть долг желанию, и отныне "прикасаться к себе" стало считаться непристойным".

(...) "Сегодня родители должны сыграть свою роль в переломе данной тенденции, - призывает Зоя Блан-Скудери. - Когда дети начинают мастурбировать, родители могут подбодрить их, просто дав им понять, что для подобного занятия есть определенное время и место".

(...) Молодая сексолог объясняет низкую мастурбационную активность женщин не только стыдом, но и недостатком знаний: "Во-первых, вульву не называют ее настоящим именем, а дают ей детские или пошлые имена. Женские половые органы - это вульва, так же как мужской половой член - это пенис. Во-вторых, многие женщины никогда не наблюдали за своими половыми органами, в то время как мужчины знают свой член хорошо, потому что привыкли щупать его при одевании, мочеиспускании, чесать его, и т. д. На моем семинаре "Проверь свою киску" многие женщины впервые открывают для себя свою анатомию!"

(...) "На школьных уроках по половому воспитанию упоминаются ЗППП или нежелательная беременность, но никогда не упоминается мастурбация", - добавляет Беатрис Дево Стилли.

(...) "У мужчин и женщин разные представления, - отмечает старшая из экспертов. - Женщины видят в любви соединение двух существ. Они могут какое-то время помастурбировать, потом им становится скучно. В то время как для мужчин удовольствие - это прежде всего тело, и поскольку для них важнее зрительные ощущения, нежели фантазии, их с большей легкостью заводит порно, порой с некоторыми отклонениями от этой темы".

(...) "Итак, Соединенные штаты со своим Всемирным днем эгалитарной мастурбации, намеченным на 28 июня, являются самой прогрессивной страной в отношении женской мастурбации. За ними следуют Новая Зеландия (2 июля), Южная Корея (9 июля), Гонконг и Россия (23 июля), Италия (3 августа), Канада (7 августа), Германия и Испания (14 августа), Франция (18 августа), Австралия и Австрия (22 августа), Великобритания (29 августа), Тайвань (5 сентября), Швейцария (20 сентября), Сингапур (27 сентября) и Япония (8 октября)", - резюмирует Le Temps.