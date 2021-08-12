Где Уилсон? - Китайские СМИ с помощью фейкового ученого из Швейцарии противодействуют теории о лабораторном происхождении вируса

"Китайские государственные СМИ цитировали швейцарского биолога по имени Уилсон Эдвардс. Он резко критиковал США. Но затем вмешалось посольство Швейцарии в Пекине и заявило о фейковой публикации", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"На Facebook исследователь из Берна выразил свое недовольство теорией о том, что лаборатория в Ухане несет ответственность за возникновение пандемии коронавируса. Будучи биологом, он обеспокоен тем, как в последние месяцы политизировался вопрос о происхождении коронавируса, писал он под именем Уилсона Эдвардса. "Коллеги-исследователи жаловались, что подвергались огромному давлению и даже запугиванию со стороны США и некоторых СМИ", - указывал он".

"Китайские государственные СМИ подхватили сообщение Эдвардса, ведь оно подтверждало то, что министерство иностранных дел Китая повторяет уже несколько недель: теория об утечке вируса из лаборатории в Ухане является клеветой со стороны США и не имеет никаких научных доказательств", - передает издание.

"Вот только такого исследователя, очевидно, не существует, - отмечает NZZ. - Во вторник посольство Швейцарии в Пекине разместило в Twitter и его китайском аналоге Weibo объявление о розыске: "Уилсон Эдвардс, если ты действительно существуешь, мы будем рады с тобой познакомиться!". Под таким именем не зарегистрирован ни один житель Швейцарии, и от имени такого исследователя не было опубликовано ни одной научной работы, пишет посольство. Оно призвало китайские СМИ удалить сообщения и опубликовать исправления".

"В Facebook действительно есть аккаунт под таким именем с соответствующим постом - он единственный. Страница была создана 24 июля, у Уилсона Эдвардса есть три друга, он якобы вырос в Берне. Все говорит о том, что профиль фейковый", - пишет издание.

"По всей видимости, в Facebook, Twitter и Youtube существует целая сеть фейковых профилей, которые направляют дискуссии в нужное Пекину русло. Об этом говорится в новом исследовании британской неправительственной организации Centre for Information Resilience. В более чем 350 изученных профилей затрагивались темы Covid-19, нарушений прав человека в Синьцзяне или расизма - с целью посеять раздор, дать отпор критике в адрес Китая и дискредитировать правительства западных стран, пишет организация. Содержание сообщений очень похоже на заявления китайских правительственных чиновников и государственных СМИ".

"Впрочем, нет признаков того, что профиль Уилсона Эдвардса принадлежит к той же сети, написал в ответ на запрос Бенджамин Стрик, руководитель исследования. Однако уникальность этого случая заключается в том, что некоторые СМИ удалили свои публикации, в которых они цитировали Уилсона Эдвардса. "Такие элементы удаления собственных материалов не характерны для той сети, которую мы выявили", - говорит Стрик. Например, газета Global Times последовала призыву швейцарского посольства и убрала статью со своего сайта. При этом в China Daily статья с дезинформацией оставалась в сети до среды, затем соответствующие фрагменты были удалены. Другие СМИ в Китае также молча удалили имя Уилсона Эдвардса", - говорится в статье.

"Весной якобы вымышленная французская журналистка уже попадала в заголовки китайского международного телеканала CGTN. Под именем Лорен Бомон женщина обличала "тиранию фейковых новостей" о нарушениях прав человека в Синьцзяне. Французская газета Le Monde выяснила, что человека с именем Лорен Бомон не существует. Позже женщина поговорила с изданием Le Figaro и сказала, что она существует и действительно работает журналистом на CGTN. Она якобы просто использовала псевдоним", - пишет Neue Zürcher Zeitung.